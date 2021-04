Política em Destaque

15 de Abril

O Governo do Estado prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas de enfrentamento da pandemia que vigoram desde o dia 10 de março. O decreto 7.230/21, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na quarta-feira (31), estende o período de restrição até as 5 horas do dia 15 de abril e traz algumas mudanças, como, por exemplo, a permissão para que shopping centers e comércio não essencial possam atender aos sábados nas modalidades delivery e drive thru. Continua proibida a circulação de pessoas entre as 20h e 5h. Ficam de fora desta regra apenas os profissionais e veículos vinculados a atividades essenciais.

NOVA CAMPANHA



Localizado em Ribeirão Claro, Paraná – 280 km de Maringá – o imponente Daj Resort & Marina iniciou a nova campanha publicitária com o tema “Retome seus planos“. Vale ressaltar que o Daj conquistou a nota 9.6 no Booking, na categoria excepcional e recebeu o reconhecimento internacional Traveller Review Awards, através da carta assinada pelo presidente do Booking, CEO Glenn Fogel. O setor hoteleiro ensaia forte recuperação após rigorosas medidas de isolamento. Desejo boa sorte!

BOA HORA

A Prefeitura de Florai, recebeu na última quarta-feira, 200 cestas básicas para o atendimento das famílias acompanhadas pelo CRAS no município. De acordo com a Prefeitura, as cestas de alimentos são para as famílias carentes do município que estão cadastradas em programas assistenciais. Esta é mais uma das ações do Governo da Paraná cumprindo seu papel de ajudar as comunidades mais vulneráveis neste momento de pandemia.

VAI OU NÃO VAI?

Sem falar com a imprensa desde 2018, semana passada o ex-governador do Paraná entre 2011 e 2018, Beto Richa (PSDB) apareceu no programa de Jocelito Canto na TV Bandeirantes, mas ainda não confirmou o interesse em disputar uma das 30 vagas do Estado na Câmara Federal, na eleição de dois de outubro de 2022. Muita especulação em cima do seu nome, mas de oficialmente nada definido ainda.

PRIMEIRO TRIMESTRE

A bolsa de valores de São Paulo (B3) concluiu o balanço do primeiro trimestre. As empresas brasileiras que mais valorizaram são: Braskem (+68%); Embraer (+58%); PetroRio (+31%); JBS (+27%); Gerdau (+24%). Os piores desempenhos: Pão de Açúcar (-46%); Via Varejo (-25%); EzTec (-25%); IRB (-25%); Banco do Brasil (-19%).

TRABALHANDO MUITO

Vereador de Itambé, Elias Cesar, fez indicação ao poder executivo para que o comercio, indústria e prestadores de serviços sejam comunicados com 48h de antecedência para que os mesmos possam planejar, no tocante as suas obrigações e compromissos assumidos com clientes.

NEGADO

Menos mal. A Copel divulgou na manhã de quarta-feira (31) nota em que esclareceu sobre a decisão do reajuste de tarifa é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que não fez pedido ou solicitação para o reajuste. Assim, contesta a informação de que teria pedido reajuste da tarifa de energia elétrica no Paraná da ordem de 9,67% a partir de 24 de junho.

MAIS 90 DIAS

Foi aprovado o projeto de lei que prorroga por 90 dias o prazo final para a apresentação junto à Receita Federal da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). As declarações podem ser apresentadas até 31 de julho de 2021. A matéria segue agora para votação no Senado. A pandemia dificulta a organização de documentos comprobatórios exigidos pela Receita dentro do prazo final da entrega da declaração no dia 30 de abril.

ASSUMIU

Com a nascimento de sua segunda filha, Maria Valentina, a deputada Maria Victoria (PP) se afastou das atividades na Assembleia Legislativa do Paraná para o cumprimento da licença maternidade, conforme Emenda Constitucional nº 42, de 12 de dezembro de 2018. Com a vacância temporária do cargo e com prazo superior a 120 dias, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), convocou o suplente, deputado Elio Rusch (DEM), que tomou posse na última quarta-feira (31) durante a sessão plenária. A função será exercida por ele pelos próximos 180 dias.

LÍDER DO INTERIOR

Maringá ficou em destaque novamente como a maior geradora de empregos no interior do Estado. Em fevereiro foram ofertadas 1.895 vagas de trabalho, segundo ranking do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No geral, a cidade ficou atrás somente de Curitiba que ofertou 13 mil vagas.

BEM ESTAR ANIMAL METROPOLITANO

O secretário de Assuntos Metropolitanos e Institucionais de Maringá, Fausto Herradon, convocou uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, Marco Antonio, para avançar com algumas ações nos municípios da região. A primeira delas, é levar a estrutura com o ônibus do Bem Estar nos bairros para os municípios e levar orientação e treinamento aos secretários e pessoas ligadas a causa animal.

REGIONAL

Mario Mituo que foi candidato a vereador em 2020 pelo PSD e fez 617 votos, esteve com uma comitiva de Paiçandu liderada pelo secretário de agricultura, Mauro Rodriguero na Feira Livre do Fim da Picada em busca de ideias e novos projetos para cidade vizinha de Maringá. Parabéns pelo trabalho que realiza com os feirantes e credibilidade que possui com eles.

GENTE BOA

Adeilson Renato, mais conhecido como“Dê”vem realizando um excelente trabalho na região de Maringá, para o deputado federal Ruben Bueno, sempre atencioso com as lideranças e fazendo a articulação da melhor maneira possível.

APLAUSOS

Na quinta-feira, dia 1º, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá (Sindimetal Maringá), doou 22 camas hospitalares ao Hospital Municipal de Maringá Dra. Thelma Villanova Kasprowicz (HMM). Dez empresas se uniram e investiram cerca de R$ 60 mil na aquisição das camas.

BOM NEGOCIO

Segundo o jornal O Maringá que circulou neste domingo, o Reitor da UNICESUMAR, Wilson de Mattos, aparece no processo como autor da proposta que arrematou os dois prédios que pertenceram ao jornal O Diário do Norte do Paraná, no segundo leilão da massa falida da Editora Central, proprietária do jornal, realizado no dia 30 de marco.

ÚLTIMA

O time que vem representando Maringá na primeira divisão do futebol paranaense, resolveu trocar de técnico após mais um resultado ruim no campeonato. Ainda dá tempo de recuperar e conseguir uma colocação melhor do que está. Jorge Castilho que estava como auxiliar técnico assume o comando da equipe ao lado do competente Claudinho que será seu auxiliar.