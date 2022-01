Política em Destaque

VOLTOU

Depois de três anos na função de secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Guto Silva (PSD) reassumirá as funções legislativas. Com o retorno ao Legislativo, o deputado Ademir Bier (PSD) deixa o cargo que ocupava desde abril de 2021. Em seu lugar, quem assume a pasta é o secretário João Carlos Ortega que deixa a Secretaria de Desenvolvimento Urbano onde o secretário será o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi.





FOOD TRUCK

Sucesso entre maringaenses, turistas e comerciantes, os carros fixos de Food Trucks estacionados na Praça da Catedral desde o fim do ano passado como parte da programação do Natal permanecerão até 30 de janeiro. Foi a primeira vez que a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, ofereceu esse serviço nesse local. Nos anos anteriores, os carros de Food Truck ficavam na Praça Renato Celidônio.

FACILIDADE

O novo sistema de transferências e pagamentos que ganhou amplo uso entre os brasileiros agora serve também para quitar as contas de luz da Copel. A empresa iniciou a implantação do QR Code nas faturas de energia, para pagamento via PIX, tanto na versão impressa quanto na digital. A operação é prática e acontece em poucos minutos. Lançado há pouco mais de um ano, o sistema PIX já conta com 117 milhões de usuários e 381 milhões de chaves cadastradas em todo o Brasil, de acordo com o Banco Central.

MUDANÇAS EM MARINGÁ

Natalia Emilia Pereira Macedo, superintendente da Secretaria de Limpeza Urbana, assumiu a superintendência da Secretaria Municipal de Obras Públicas, cargo ocupado por Debora Dagues Sanches, que deixou a administração. Outra mudança é na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, onde a atual gerente de Políticas Gerais, Eliany Alves Feitoza, assumirá como superintendente, no lugar de Ana Nerry Miotto Cecílio que assumirá a superintendência da Selurb.

SINAL VERMELHO

Que a Assembleia Legislativa do Paraná atua pelas causas femininas desde sempre não é novidade. Mas no ano de 2021 essa defesa foi concretizada de forma ainda mais enfática com a aprovação e implantação de duas leis consideradas por especialistas como marcos no combate à violência doméstica. A do Sinal Vermelho e a do Botão do Pânico Digital. Duas ferramentas fundamentais para que as vítimas possam pedir socorro sem chamar a atenção e a qualquer momento.

GANHADOR

O primeiro sorteio de 2022 do Programa NOTA PARANÁ foi transmitido na terça-feira (11) pela página no Facebook da Secretaria da Fazenda e o mais novo milionário do Estado é morador de Wenceslau Braz, município localizado na região Norte que faturou Um milhão de reais. O segundo maior prêmio, no valor de R$ 200 mil, foi para um morador de Cascavel, região Oeste. Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10.

OPORTUNIDADE

O proprietário de imóvel em Maringá que desejar pagar o carnê do IPTU à vista tem até 25 de janeiro para receber o desconto de 10% no valor, e até 10 de fevereiro para obter desconto de 7% no valor total. O documento do IPTU pode ser emitido pela internet, nos totens de atendimento em diferentes pontos da cidade e na Praça de Atendimento da Prefeitura de Maringá.

10.06%

Foi o valor oficial da inflação acumulada de 2021, divulgado pelo IBGE, na última segunda (10). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), revelou o que todo brasileiro já sabia, a correção dos preços está muito alta e corroendo o orçamento familiar. Segundo pesquisadores o grupo mais afetado foi transportes com alta de 21,03%. Na sequência vieram Habitação (13,05%) e Alimentação e bebidas (7,94%).

PRECAUÇÃO

Diante do aumento do número de casos de Covid-19 e também da epidemia de H3N2 no Paraná, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná optou pela adoção de um protocolo de retorno das atividades presenciais a partir de 19 de janeiro. Em reunião realizada nesta quinta-feira (13), ficou definido que a manutenção de medidas restritivas e preventivas é essencial para a garantia da saúde de deputados e servidores.

LIDERANÇA

O Paraná continuará com o maior salário mínimo regional do País em 2022. Os valores foram definidos pelo Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda (Ceter). Com reajuste de 10,16% (o que equivale a 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC), o piso vai variar entre R$ 1.617,00 e R$ 1.870,00, conforme a categoria profissional.

ASSUMIU

Na manhã de quinta-feira (13) o prefeito de Cambira Toledo (MDB), licenciou-se do cargo por um período de quinze dias. Em seu lugar assumiu o vice Fabio José Ferreira (MDB), o Fabinho da Ambulância.

ORGULHO

O maringaense Wilton Souza ficou em 2° lugar no STU, principal campeonato de skate do Brasil. O foco da disputa é se dedicar às modalidades do skate que foram para as Olimpíadas! Wilton foi destaque. Parabéns pela conquista!

PRIMEIRA

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou nesta semana que Maringá foi a primeira cidade do interior do Paraná escolhida, de forma unânime, para sediar a Conferência Estadual de Promoção e Igualdade Racial. Ele se reuniu com o Conselho da Igualdade e a Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho para tratar sobre o evento. “Tivemos destaque com as políticas públicas implantadas pela gestão. Sempre falamos que somos a melhor cidade do Brasil para se viver, mas, principalmente, a melhor para as pessoas. Por isso, trabalhamos para todos. Dessa forma, buscamos uma Maringá mais humanizada, justa e inclusiva”, disse o prefeito.

ÚLTIMA

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas conseguiu o acesso para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2022. Mesmo não conquistando a classificação para a final da Terceirona de 2021, que garantia o acesso e foi disputada por Aruko Sports e Foz do Iguaçu, a equipe araponguense, terceira colocada do campeonato em 2021, foi beneficiada diante da punição sofrida pelo Cascavel CR, que cumpre os 720 dias de suspensão após suposta falsificação de testes de Covid-19 em jogo contra o Athletico no Paranaense deste ano.