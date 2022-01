Política em Destaque

DECRETO

Com o aumento de casos positivos de covid-19 em nível nacional, a Prefeitura de Maringá publicou um novo decreto na quarta-feira, 19, não permitindo realização de eventos com público acima de mil pessoas. Em todos os eventos será exigida a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 ao público com mais de 12 anos de idade. Será exigida duas doses da vacina contra covid-19 aos maiores de 18 anos e ao menos uma dose da vacina aos adolescentes de 12 a 17 anos. O decreto entrou em vigor na quarta-feira, 19, com vigência até dia 19 de fevereiro.

PRESERVANDO

A reforma da Praça Napoleão Moreira da Silva faz parte do programa de revitalização da Gestão Ulisses Maia “Praça Para Todos”, que visa devolver os espaços públicos para os maringaenses. Além de ganhar novos equipamentos para a comunidade, a revitalização também preserva aspectos históricos e urbanísticos do arquiteto José Augusto Bellucci, da década de 1960. As obras começaram no dia 15 de dezembro do ano passado e estão com 6% do cronograma realizado. A previsão de entrega é em agosto deste ano. A reforma é realizada pela Proec Engenharia, que venceu a licitação, e tem custo total de R$ 3,7 milhões.

AMUVI

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil (PSD), assumiu na quinta-feira (20) a presidência da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí para o decorrer de 2022. O cargo foi transmitido pelo então presidente Ylson Alvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, prefeito de Faxinal, durante reunião realizada no salão nobre da Prefeitura de Ivaiporã. Carlos Gil era vice de Gallo, porém havia um acordo entre ambos, quando da eleição da diretoria, de que o mandato seria de um ano para cada um.

TROCANDO

São dois os personagens chaves da negociação de uma eventual transferência de Sergio Moro do Podemos para o União Brasil, a sigla que deve ser oficializada em fevereiro, resultado da fusão do PSL com o DEM: o próprio Moro e Luciano Bivar, que presidirá o partido e quer ser o vice dessa chapa. Moro tem tratado diretamente com Bivar o tema. A pessoas próximas já chegou a dizer que fez um levantamento da vida pregressa de Bivar e nada encontrou de errado. Moro tem dado sinais de que quer (ou precisa) de um partido com maior densidade e mais verbas para sustentar uma campanha presidencial.

JANDAIA DO SUL

Semana passada, o Prefeito Lauro Junior e a Câmara Municipal de Jandaia do Sul aprovaram o reajuste salarial, por meio de cinco (05) projetos de lei, para todos os servidores municipais efetivos (ativos e inativos), comissionados e pensionistas. Com o término da vigência das restrições estabelecidas pela Lei Complementar 173/20, em 31 de dezembro de 2021, a reposição salarial concedida aos servidores municipais no ano de 2021, no total de 5,51%, voltou a vigorar e, dessa forma, foram corrigidos os salários de todos os servidores. Além do retorno de 5,51%, a reposição salarial dos servidores municipais no ano de 2022 ainda terá o acréscimo de 10,16% (percentual referente à recomposição salarial apurada pelo INPC/IBGE de janeiro a dezembro de 2021). Desta forma, o aumento efetivo será de 16,23% sobre os vencimentos de dezembro de 2021 dos servidores municipais.

POSITIVO

Prefeito de Angulo, Rogério Bernardo e a deputada federal Aline Sleutjes estão em isolamento depois de testarem positivo para o Covid-19. Ambos estão bem e logo estarão de volta as atividades normais.

APLAUSOS

Uma vaquinha criada na internet ajudou a maringaense Camila Satiro Fugii, que teve as duas pernas amputadas após um acidente, a arrecadar os R$ 140 mil necessários para a compra de duas próteses. O dinheiro foi arrecadado em menos de 24 horas. A funcionária pública de 33 anos precisou amputar partes das duas pernas após sofrer um acidente de moto em dezembro do ano passado. Camila e o marido, Luiz Fernando Hissao Fugii, de 38 anos, voltavam de Porto Rico quando sofreram um grave acidente no trevo de acesso ao distrito de Pìracema, na BR-376, próximo a Paranavaí.

ZERADO

Apesar do aumento no número de infecções pela covid-19 no Paraná, puxadas pela circulação da variante ômicron, 298 cidades (74,6% do Estado) não registram óbitos pela doença há dois meses (20 de novembro a 20 de janeiro). É como se 3 em cada 4 municípios estivessem sem óbitos nesse período. Em alguns, como Pinhal de São Bento e Jardim Olinda, as últimas mortes em decorrência do vírus foram registradas em abril de 2021. São 39 cidades há mais de 200 dias sem óbitos e, se a análise baixar para 150 dias, são 113 municípios nessa condição, quase 30% do Estado. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

MAIS RECURSOS

Prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti através do deputado federal Ricardo Barros foi agraciado com a conquista de uma escola para o seu municipio. O recurso foi garantido no final de 2021 e as obras devem começar em breve.

4ª DOSE

A Prefeitura de Maringá iniciará a vacinação da 4ª dose contra covid-19 para imunossuprimidos nesta segunda-feira, 24. É necessário respeitar o intervalo de quatro meses após a 3ª dose e acima de 18 anos.

LUTO

Foi sepultado na tarde de sábado no Cemitério Municipal de Maringá o corpo do empresário Jocelino da Paixão, 60, o Juça, que morreu em decorrência de complicações da covid-19.

Proprietário da JuçaCar, ele foi candidato a vereador em 2020 e fez 708 votos, ficando na suplência pelo PDT e tive o privilégio de trabalhar com ele no Comissário de Menores em Maringá.

NOVA SEDE

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou semana passada, no Palácio Iguaçu, a ordem de serviço para a construção da nova sede do 7º Grupamento de Bombeiros (7° GB), localizado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade, que está sendo instalada no bairro São Dimas, vai atender outros cinco municípios – Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Tunas do Paraná e Adrianópolis – que, juntos, têm uma população estimada de 350 mil habitantes. A cerimonia contou com a presença do prefeito Helder Lazarotto e o Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

IMPORTANTE

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, inaugurou a reforma e ampliação do Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde. “Somos referência em saúde pública pela capacidade técnica na aplicação dos recursos. Fechamos o orçamento de 2021 com R$ 582 milhões investidos em saúde, o que corresponde a 32% do orçamento do município. O mínimo é 15%”, explica o prefeito. A reforma e ampliação permitirão dobrar o número de exames realizados, que hoje está em média de 1,5 milhão por ano.

ÚLTIMA

O Maringá Futebol Clube estreou com derrota no campeonato paranaense 2022. Perdeu para o Londrina jogando fora de casa pelo placar de 2×1. Nesta quarta recebe o Athletico as 21:30 no Willie Davids.O