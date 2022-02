Política em Destaque

TOP 10

Relatório divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostra os 10 carros mais vendidos em Janeiro deste ano. Destaca também a forte queda em relação a Dez/21 (-39,75%). O líder absoluto é o Fiat Strada com 6716 unidades. Em seguida o Hyundai HB20, com 5.634 unidades, Chevrolet Onix (5.205), Jeep Renegade (4.999), Jeep Compass (4.905), Hyundai Creta (4.175), VW T-Cross (3.761), VW Gol (3.435), Chevrolet Onix Plus (3.431) e Fiat Toro (3.293).

Em entrevista exclusiva ao meu amigo e repórter Wellyngton Jhonis, o prefeito de Faxinal, Ylson A. Cantagallo confirmou a data da inauguração do Lago Saracura, que ocorrerá no dia 12 de março e haverá a apresentação nacional do cantor LUAN SANTANA à toda a população.

Com a aproximação da janela partidária para mudanças de partidos, sem que aconteça a perda do mandato pela mudança de sigla, os futuros candidatos a deputados já estão na corrida atrás dos cabos eleitorais. Aqueles que têm patrimonio politico em alguns municípios e ou comunidades. Mas a disputa acirrada e o custo para ter um cabo eleitoral de grande porte, seja nos municípios ou nas comunidades, está tirando o sono de muitos que sonham ter este ou aquele em sua campanha.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, assinou na terça-feira (8) o termo de cessão de uso de terreno para a Associação Mãos Solidárias, no distrito de Iguatemi. A associação atua há 32 anos atendendo famílias de baixa renda com doações de alimentos, marmitas e roupas, entre outras ações. Na solenidade, foi entregue à presidente da associação, Idalina Alves Martins, o título de utilidade pública, garantindo a ela ser beneficiada com programas assistenciais do município e do Estado, como o programa Nota Paraná.

A Prefeitura de Maringá agendou para as 10h desta segunda-feira (14) a reinauguração dos equipamentos do Centro Social Urbano Rivadávia Vargas (CSU), entre a Vila Morangueira e o Jardim Liberdade, que foram reformados. O CSU é a primeira unidade esportiva da cidade com piscinas cobertas e aquecidas. O investimento na reforma do complexo foi de R$ 3,5 milhões com as obras levando pouco mais de um ano. Quase 800 alunos devem ser beneficiados com as melhorias. A Secretaria de Esportes e Lazer informa que divulgará nos próximos dias a data de abertura das inscrições online para aulas e cursos no CSU em 18 modalidades. As primeiras serão para as quadras já na terça-feira.

Em Florai, o vereador Michel da Saúde (PSDB) deixou o legislativo para assumir a chefia de gabinete da prefeita Edna Contim, em seu lugar assumiu Gil Sformi que já foi vereador na gestão passada.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia e os secretários, Fausto Herradon (Assuntos Metropolitanos), Teresinha Pereira ( Políticas para as mulheres) e Tânia Periotto (Educação), recebeu na manhã de segunda-feira, 7, em seu gabinete, a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. Os gestores reforçaram a parceria entre municípios e trocaram informações e experiências administrativas de diversas áreas como educação, habitação, mobilidade, limpeza urbana, entre outras.

A Prefeitura de Maringá publicou o decreto Nº 116/2022 no Diário Oficial do Município no dia 28 de janeiro deste ano, regulamentando a nova jornada de trabalho dos servidores e empregados públicos municipais. O novo horário de expediente do Paço Municipal e secretarias será a partir das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, entrando em vigor a partir do dia 1º de março deste ano.

Fernando Brambilla, Presidente da Amusep e Prefeito de Santa Fé esteve em Curitiba visitando o Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano para fazer o acompanhamento dos projetos e programas em tramitação no governo do estado. Em 2018 Traiano fez 464 votos no municipio.

Eliseu da Farmacia, Prefeito de Iguaraçu acompanhado da secretária de saúde Eliana Ribeiro e do procurador Adalberto Moreira também estiveram em Curitiba visitando o Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, deputado estadual Ademar Traiano para tratar de recursos destinados ao municipio atraves de emenda do deputado.

A sorte mudou a vida de um morador de Lobato, município da microrregião de Maringá, que ganhou R$ 1 milhão na última segunda-feira (07). Com apenas um bilhete gerado, o novo milionário do programa NOTA PARANA é do município de pouco mais de 4,5 mil habitantes. O segundo maior prêmio saiu para uma moradora do bairro Bom Retiro, em Curitiba.

Na Última segunda feira dia 07 a Pinga Fogo FM 91.5 voltou a todos vapor .. Depois de uma parceria com a Rede Transamérica agora a rádio que você ouve está ecoando por Maringá e Região .. Juliano Pinga agradece aos ouvintes pela audiência .. Já no Esporte o Garotinho ananias Rodrigues e equipe dando banho de audiência no WD ..

A Prefeitura de Maringá realizou 1.093 consultas médicas a pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do projeto Consultório na Rua, que viabiliza o atendimento de atenção primária de saúde à população em situação de rua. O balanço do projeto em 2021 foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Por meio do projeto, os profissionais conseguem fazer testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis como, sífilis e aids, aferição de pressão e glicemia, fazer curativos, aplicar vacinas, acupuntura, acompanhamento de casos de covid-19, dentre outros atendimentos.

Depois de golear o Rio Branco em Paranaguá e passar pelo Cianorte no Willie Davids, o Maringá FC sonhou com a possibilidade de vencer o Independente São-Joseense em São José dos Pinhais no domingo, 13, e entrar para o grupo do topo da classificação do Paranaense 2022. Mas, faltou combinar com o time do São José. O São-Joseense, entusiasmado pelo empate com o líder do campeonato, o Operário, não tomou conhecimento do Maringá e ainda no primeiro tempo abriu 2 a 0 e precisou apenas administrar o resultado no segundo tempo. Com essa derrota, o Maringá FC fica estacionado no meio da tabela de classificação, com 10 pontos, no sexto lugar. Na próxima quarta-feira, no Willie Davids, recebe o Operário, que lidera o Paranaense com 14 pontos.