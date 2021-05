Política em Destaque

MUDANÇA NO TRÂNSITO

A partir desta segunda-feira, 3, por uma semana, a Sanepar realizará obras na avenida Herval entre a avenida Prudente de Morais e a rua Floriano Peixoto. Serão trocadas tubulações antigas, com infiltração, da rede de esgoto. A sinalização das obras é por conta da Sanepar. A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura (Semob) fará o patrulhamento da região e orientará os motoristas quando necessário. Com as obras, a pista da esquerda da Herval no sentido centro/Avenida Colombo será fechada. Para facilitar o fluxo de veículos na região será realizado um desvio do trânsito por ruas laterais. Com isso, a quadra da rua Marechal Deodoro, entre a Rua Saldanha Marinho e a Herval, ficará fechada durante todo o tempo da obra, entre 8 e 18 horas, com acesso somente aos moradores.

INVISTA EM TECNOLOGIA

Lançado pela Itaú Asset Management (empresa do grupo Itaú com mais de R$751 bilhões sob custódia) o novo ETF “It now Teck” promete replicar os índices de várias empresas de tecnologia, entre elas Facebook, Amazon, Netflix, Google, Alibaba, Tesla e Twitter. Investidores brasileiros poderão negociar através da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o código “TECK11”.

RECORDE

O Brasil registrou 14,4 milhões de desempregados no trimestre encerrado em fevereiro de 2021 (dezembro, janeiro e fevereiro), recorde para a série histórica, iniciada em 2012. A marca representa uma alta de 2,9% (mais 400 mil pessoas desocupadas) ante o trimestre anterior, de setembro a novembro de 2020 (14 milhões de pessoas). Os dados foram divulgados nesta 6ª feira (30.abr.2021) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

NOVA PONTE

A nova Ponte da Integração que ligará o Brasil ao Paraguai ultrapassou a metade da sua execução no mês de abril, com 52% da obra concluída. Construída sobre o Rio Paraná, a ponte ligará a cidade paraguaia de Presidente Franco a Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense. O investimento da obra, realizado por meio da Itaipu Binacional, está previsto em R$ 323 milhões, dos quais foram gastos R$ 122,5 milhões (37,92% do total).

INVESTIMENTO

Prefeito de Doutor Camargo, Edilein Xavier Mineiro, esteve em Maringá semana passada para reunião com secretario Marcos Cordiolli e toda sua equipe onde foram discutidos temas relacionados ao desenvolvimento do turismo regional.

DEU RUIM

O vereador Adailson Carlos Ignácio da Costa, o Dadá (Podemos), investigado pela prática de “rachadinha”, teve o mandato cassado durante sessão extraordinária da Câmara de Cianorte na última terça-feira. Nove vereadores votaram pela cassação, embora fossem necessários apenas sete para que ele perdesse o mandato.

MAIS VACINAS

O Paraná receberá nos próximos dias mais 406.100 doses de vacinas contra a Covid-19, referentes à 16ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Serão 391.500 da Covishield (Oxford/AstraZeneca/Fiocruz) e 14.600 da Coronavac (Sinovac/Butantan). A informação foi repassada pelo governo federal à Secretaria de Saúde do Paraná na noite de sexta-feira (30). Ainda não há previsão de chegada.

A grande novidade dessa remessa é o início da imunização das pessoas com comorbidade, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, grupos preferenciais dentro dos planos nacional e estadual de vacinação. São 235.991 doses D1 para esse segmento, todas da Covishield. O quantitativo servirá para mais de 10% do total estipulado pelo Ministério para cada ente federativo.

INDO PARA O PSL

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, historicamente filiado ao PSDB, poderia migrar para o PSL para uma eventual candidatura ao governo do estado. Padrinho político de João Doria, atual governador de São Paulo, Alckmin perdeu espaço justamente para seu afilhado no PSDB e desde então vive seu momento de menor prestígio dentro do ninho tucano. No entanto, pesquisas apontam que o ex-governador seria hoje um dos fortes nomes na disputa pelo governo paulista.

CLONADO

Os golpes por meio da clonagem de celular são comuns em todo o Brasil. Os golpistas clonam um número, falam com pessoas conhecidas do contato e pedem dinheiro. Desta vez, a vítima foi o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, que teve nesta sexta-feira, (30) o seu aplicativo do Whatsapp clonado. Segundo informações, os estelionatários se passaram pelo chefe do Executivo Municipal e começaram a pedir dinheiro para todos os contatos do aplicativo. Em nota, a Prefeitura alertou à todas às pessoas que não aceitem qualquer pedido de informação ou de valores que vierem a ser solicitados. O prefeito também procurou a Polícia, para registrar um boletim de ocorrências

MUDOU?

Dizem que o ex-senador Osmar Dias ingressou recentemente no Partido Liberal (PL), agremiação de Valdemar Costa Neto, com o intuito de disputar as eleições de 2022. Com isso estaria abandonando o PDT do presidenciável Ciro Gomes.

LUTO

A prefeita de Querência do Norte, Rozinei Aparecida Oliveira (PSD), de 57 anos, morreu vítima da covid-19, na manhã de sexta-feira (30). Ela foi diagnosticada com a doença no dia 10 de abril e estava intubada desde o dia 21 deste mês, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Bom Samaritano, em Maringá. Segundo a prefeitura, dois dias depois de testar positivo para a doença, a prefeita estava se sentindo bem, com alguns sintomas e se tratando em casa. Por meio das redes sociais, logo que descobriu a doença, ela disse que seu quadro estava evoluindo muito rápido e estava com 30% do pulmão comprometido. Depois disso, piorou e logo precisou ser encaminhada ao hospital de Maringá. A prefeitura de Querência do Norte decretou luto oficial por 10 dias.

RECURSOS

Prefeito de Florida, Emerson Sette, tem agenda na capital do estado em busca de recursos para o município. O principal deles, mais de um milhão de reais para asfaltar a cidade inteira em parceria com o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

ÚLTIMA

O Maringá derrotou o Cianorte por 1 a 0 e escapou da vice-lanterna do Campeonato Paranaense 2021. O duelo de domingo (2) foi válido pela oitava rodada do Estadual e realizado no estádio Albino Turbay. Com o resultado, o Maringá sai da zona de rebaixamento e pula para a nona posição, com 8 pontos. Dessa forma, o Londrina cai para a vice-lanterna com seis pontos, mesma pontuação do Rio Branco.