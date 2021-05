Política em Destaque

VISITANDO

Na capital do nosso estado, fui recebido pelo vice-prefeito e Presidente do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, Eduardo Pimentel. O Pro-metrópole é um movimento de interesse público, sem fins lucrativos, com objetivo de estimular o desenvolvimento produtivo integrado dos municípios da grande Curitiba. O Pro-metrópole integra representantes dos setores públicos e privados

FRIO

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Maringá deve registrar o dia mais frio do ano nesta segunda-feira, 24. Com a chegada de uma massa de ar polar no Estado, a cidade deve registrar temperatura mínima de 5ºC. Até agora, o recorde de 2021 havia sido dia 9 deste mês, quando os termômetros marcaram 8,8ºC.

LUTO

Onildo Barile, irmão do vereador Onivaldo Barris (PSL), faleceu no dia 21 de maio em Maringá. Ele perdeu a luta para a covid-19. Onildo deixa esposa, dois filhos e netos. Meus sinceros sentimentos a toda família.

WISE DEIXA A XP INVESTIMENTOS

O escritório de agentes autônomos Wise encerra parceria com a XP Investimentos e deve se juntar ao BTG Pactual. Com sede em Criciúma (SC), a Wise conta com uma impressionante carteira de 3 bilhões de reais. Vale ressaltar que a XP e o BTG Pactual estão em ascensão, em busca da liderança do mercado de investimentos.

ALEP MAIS RESTRITA

A Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná, atendendo recomendação de seu Departamento Médico, divulgou novas medidas de restrições de acesso de servidores e também em relação ao atendimento presencial de prefeitos, vereadores e demais autoridades. Os prefeitos deverão fazer um agendamento das visitas, pois não será possível o ingresso de mais de uma autoridade no gabinete parlamentar concomitantemente. A autorização de entrada do prefeito e seu acompanhante nas dependências da Assembleia Legislativa só acontecerá após a saída dos integrantes da comitiva anterior. Outras autoridades, como vereadores e lideranças locais e partidárias, não poderão ingressar nas dependências da Assembleia.

PRIMEIRO LUGAR

A Prefeitura de Maringá ocupa a primeira posição do Paraná no índice de transparência em comparação com as grandes cidades do Estado. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Paraná, divulgado nesta semana, o município conquistou nota de 87,63%. Os dados para formação do ranking correspondem a 2020. Maringá aparece na frente de Curitiba (69,36%), Londrina (82,76%) e Cascavel (81,59%). O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, destaca que o resultado é reflexo de um trabalho constante e efetivo da administração municipal. “Seguimos com os melhores índices, tanto que de 2019 para 2020, houve crescimento de mais de 2% na nota do município. Vamos avançar cada vez mais “, afirmou o prefeito.

DIA HISTORICO

A nova concessão das rodovias que cortam o Paraná será baseada em torno da menor tarifa oferecida ao usuário, sem limite de desconto na disputa na Bolsa de Valores, arrumando a modelagem de acordo com o anseio da população. A alteração na proposta original foi anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante entrevista coletiva na sexta-feira (21), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e é resultado das seguidas reuniões em Brasília (DF) do início da semana.

ENCONTRO METROPOLITANO

O prefeito de Cianorte Marcos Antônio Franzato, acompanhado do Secretário de defesa Social, Cel. Elias de Souza recebeu o secretário de Assuntos Metropolitanos, Fausto Herradon, o superintendente José Alfredo e o diretor Sérgio Maximília, para uma conversa sobre os avanços e as parcerias que os municípios vão implantar. O prefeito elogiou a administração Ulisses Maia e marcou para esta semana uma visita no município de Maringá.

MORAL

No sábado (22) o Governador Ratinho Junior, fez uma visita especial para sua grande companheira, Elaine, vice-prefeita de Marumbi. A visita foi de cortesia, não estava em sua agenda oficial, mas teve um belíssimo café da manhã.

DESTAQUE

Matéria apresentada no Fantástico deste domingo com Tomas Covas (Filho de Bruno Covas) mostrou todo carisma e carinho deste adolescente que em breve estaremos vendo ele disputar eleições e com certeza será um grande político.

MUDANÇAS 2022

A eleição de dois de outubro de 2022 dificilmente vai ser diferente da do ano passado, deputados federais paranaenses não escondem que o voto distrital dificilmente vai passar no Congresso Nacional nesta legislatura, o ambiente político atualmente é desfavorável para mudanças radicais e o eleitor está cansado das mudanças de regras a cada novo pleito. Podem ocorrer pequenas mudanças, como a volta das coligações, mas existe resistência de muitos partidos que estão se organizando para a próxima corrida eleitoral, provavelmente a mais imprevisível deste século.

DEPUTADO ESTADUAL

Notícia que agitou o Centro Cívico na semana passada, foi a desistência do secretário Marcio Nunes de disputar uma vaga de Deputado Federal. Com forte liderança na região Noroeste de nosso estado e muitos prefeitos aliados, tem praticamente uma cadeira garantida na ALEP em 2023.

VOLTANDO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte prepara para segunda-feira (24) a segunda rodada de abertura gradual dos colégios estaduais. Devem retornar às atividades presenciais, mantendo também o modelo híbrido, 627 escolas de 29 dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs), elevando a abertura para 827 unidades, aproximadamente 40% das instituições da rede estadual de ensino. Fazem parte deste retorno três escolas de Curitiba e colégios em cerca 174 municípios, incluindo parte das escolas de cidades como Londrina, Ponta Grossa e Paranaguá, onde as aulas presenciais ainda não haviam voltado.

AMPLITUDE FM

O comunicador André Almenara deve estrear no início de junho um programa na rádio Amplitude FM 94,9. A emissora está no ar há mais de dois meses com programação musical variada. Almenara foi o primeiro comunicador a ser efetivado na FM. Além de um horário que terá diariamente, vai coordenar nesse momento a emissora. A direção vai investir muito em notícia com participação dos ouvintes.

ULTIMA

O Corinthians anunciou neste domingo a contratação de Sylvinho, de 47 anos. O treinador brasileiro estava sem clube desde o fim de sua passagem pelo Lyon, em 2019, na França. Ele chega com um contrato até o fim de 2022. Com o técnico também chega o auxiliar Doriva. O treinador estava morando em Porto, Portugal, e já tem voo marcado para o Brasil.