Política em Destaque

VACINA

A Prefeitura de Maringá amplia a vacinação contra o coronavírus para a população. A campanha de vacinação seguirá nesta segunda-feira (14), chegando na faixa etária entre 53 e 59 anos para o público em geral e no dia 18 pessoas com 45 anos de idade estarão sendo imunizadas. Gestão do Prefeito Ulisses Maia está 100% dedicada a salvar vidas e vencer a pandemia.

VEREADOR BOLEIRO

O atacante Agnaldo, que passou por Corinthians, Vitória, Grêmio e Brasiliense, hoje, ele é mais conhecido como Guina na cidade onde nasceu, Paranacity, e com 165 votos, foi o nono mais votado, e com isso garantiu uma cadeira no legislativo local, pelo PTC, o que havia tentado em 2016, mas falhou.

FEDERAL

Presidente estadual do PSDB, o deputado de Dois Vizinhos Paulo Litro, 29 anos, anunciou que pretende se candidatar em 2022 a uma cadeira de deputado federal. Nesse quadro, seu pai, o ex-deputado Luiz Fernandes Litro — parlamentar de 1999 a 2010 — vai colocar seu nome para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná.

BOM PROJETO

Hoje (14) acontece na Assembleia Legislativa do Paraná a segunda votação do projeto que institui o Programa Retoma Paraná, que permite o parcelamento em até 180 meses, com redução de juros e multa, as dívidas de empresas que passam por recuperação judicial o Estado. Nesse programa débitos de ICMS, IPVA e ITCMD poderão ser negociados com desconto de 95% sobre juros e multas. Valores derivados de obrigações acessórias (como declarações mensais, trimestrais ou anuais) descumpridas terão redução de 85%. Já os honorários terão desconto de 90% – sendo que, nesse caso, a parcela mínima deverá ser de R$ 5 mil.

LEILAO

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) realiza leilão de veículos nos dias 25, 28 e 29 de junho. Ao todo serão ofertados 456 veículos para circulação. Os veículos foram recolhidos pela Polícia Militar e não foram retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade e maiores de 18 anos, conforme regras descritas no Edital Leilão nº 002/2021, disponível no site www.detran.pr.gov.br.

EXONERADOS

Um grupo de 11 enfermeiros contratados pelo município de Grandes Rios (Região do Vale do Ivai) através do último Processo Seletivo Simplificado (PSS) pediram exoneração do cargo na sexta-feira (11), depois de uma reunião com a administração municipal. Os profissionais reivindicavam melhores salários. A Assessoria Jurídica da prefeitura da cidade, emitiu uma nota explicativa, informando que era impossível atender ao pedido dos profissionais. Segundo os servidores, os salários pagos pelo município têm valor inferior ao piso nacional e o pagamento de insalubridade por conta da pandemia também não estava ocorrendo.

SOCIO IMPONENTE

De olho no mercado de Shoppings Centers, o glorioso banco norte-americano Morgan Stanley, anunciou recentemente em comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central) que atingiu a participação de 5.2% do fundo de investimento BrMalls. Vale ressaltar que o fundo é o dono de dezenas de shoppings no Brasil, entre eles o Catuaí Maringá.

CAMPANHA NACIONAL

O galo de Ivaiporã que virou notícia nacional após ser apreendido por perturbação de sossego será leiloado para arrecadar recursos para seu dono, o servente Elcio Antunes da Silva, 51 anos, que mora em uma casa bastante simples na Vila Santa Terezinha. Sensibilizada com a história, a bióloga Denise Kusminski criou uma campanha por meio da Vakinha Virtual, uma forma de arrecadar recursos em prol de uma causa. O valor da causa foi estipulado em R$110 mil. Mas a quantia a ser doada fica a critério do doador

REPRESENTANTE

O deputado Federal Toninho Wandscheer com objetivo de ampliar sua base eleitoral e trabalhar com os municípios da AMUSEP, escolheu Jony Duque, liderança no município de Florida para visitar diversos prefeitos em nossa região.

TURISMO

Maringá é um dos seis municípios que integram o Comitê Gestor da Câmara Técnica de Turismo criada hoje (11) pela Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep). Iniciativa faz parte de uma série de ações pela retomada econômica da região durante a pandemia do coronavírus. São 30 municípios na associação, com população estimada em um milhão de pessoas, com amplo potencial turístico. Foram apresentadas na reunião opções em setores como pesca, cerveja, vinho, cachaça, religião, bicicleta, arqueologia, fotografia, vestuário, rural, entre outros.

LUTO

Faleceu no sábado à tarde no Hospital Paraná, em Maringá, o ex-prefeito de Peabiru, Claudinei Minchio (PT), 56 anos. Engenheiro agrônomo com doutorado em fitopatologia, ele trabalhava no escritório de São Jorge do Ivaí.

CAMPANHA DO AGASALHO

No próximo dia 26 de junho, será realizado um Drive Thru, das 8h às 17h, na Praça Deputado Renato Celidônio, em frente a agência do Correio. A Campanha do Agasalho 2021 teve início em março. Já foram arrecadadas mais de 10,5 toneladas de peças. As doações ficam 14 dias de “quarentena” para evitar contaminação pelo coronavírus. Após o período, são repassadas para entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Provopar também possui um ponto de arrecadação fixo, no subsolo da Prefeitura de Maringá, localizado na Avenida XV de Novembro, 701, Centro. A Campanha do Agasalho acontece até o dia 23 de setembro de 2021.

BOM REFORÇO

Depois de Gilmar Silva, ex-prefeito de Munhoz de Melo, o deputado federal nomeou o experiente Miguel Silva, pai do ex-secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando.

FORÇA

Vem ganhando cada vez mais destaque o nome do chefe da casa civil do Paraná, Guto Silva, para concorrer na vaga ao Senado na chapa com Governador Ratinho Junior para reeleição de Governador.

ENCONTRO

Semana passada um encontro muito agradável aconteceu em Santo Inácio entre o vereador de Maringá, Onivaldo Barris e o empresário do ramo hospitalar, Conrado Ferri. A pauta não poderia ser diferente, muita política e articulações pensando em 2022 e 2024. Ambos são considerados políticos de muita qualidade e honestidade.

OFICIAL

O partido Progressista no município de Iguaraçu anunciou oficialmente sua nova provisória e agora conta com Graziele Turbiani na presidência e Larissa Sampaio na vice. Líder do governo Bolsonaro, deputado federal, Ricardo Barros que articulou essa mudança.

ULTIMA

O corintiano andava desesperado. E com razão. O início do trabalho de Sylvinho foi desastroso, com a equipe alvinegra perdendo duas partidas seguidas para o Atlético-GO. A vitória contra o bom América-MG de Lisca, fora de casa, foi uma enorme surpresa. O empate contra o Atléico-GO, mesmo culminando na eliminação alvinegra da Copa do Brasil, foi animadora e o empate de sabado, contra o Palmeiras um resultado justo. Bem, e essa semana sem derrotas dá toda pinta de que Sylvinho começou a acertar a mão na equipe corintiana. É claro que não tem como o Alvinegro disputar o título brasileiro – única competição que restou ao time do Parque São Jorge. Mas, acredito que consiga chegar aos 55 pontos e ficar no meio da tabela sem riscos.