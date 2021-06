Política em Destaque

41+ NESTA SEGUNDA

A Prefeitura de Maringá vacina contra a covid-19 nesta segunda, 28, a população geral 41+ em sete locais de vacinação. No sábado, 26, a Secretaria de Saúde do Paraná enviou novo lote de vacina. Por determinação do Ministério da Saúde, as doses da vacina Janssen serão específicas para caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros e escolar; e ferroviários. Todos precisam apresentar documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência (caso esteja no nome do cônjuge apresentar certidão de casamento ou união estável). Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros e escolar e ferroviários precisam levar também documento comprobatório da função.

PAGAMENTO POR WHATSAPP

Recentemente o Banco Central aprovou o novo recurso do Whatsap: A transferencia de valores entre usuarios. O “Whatsapp Pay” promete inovar o mercado financeiro. Para ter acesso, basta se cadastrar na funcao de pagamentos pelo app de mensagens, criar uma senha de seis digitos, reconhecimento facial ou biometria. Meu palpite: espero que a tecnologia beneficie empresários e empresas que tanto sofreram com os “lockdowns” e estimule negocios em “real-time”.

NA CAPITAL

Na próxima terça-feira (29) acontece em Curitiba, no Departamento de Estradas e Rodagens, um importante encontro dos municípios da Amusep (Ângulo, Atalaia, Florida, Iguaraçu, Munhoz de Melo e Santa Fe) com diretor geral, Fernando Furiatti. Na pauta serão tratados assuntos relacionados ao transporte intermunicipal de passageiros.

MUSEU

Os museus do Estado, concentrados em Curitiba, voltaram a abrir também aos domingos, conforme o decreto municipal 1.020/2021. Editado na última quarta-feira (23), o documento mantém a bandeira laranja, porém flexibiliza algumas atividades aos domingos. Com isso, Museu Oscar Niemeyer (MON), Museu de Arte Contemporânea (MAC-PR), Museu Paranaense (Mupa), Museu da Imagem e do Som (MIS-PR), Museu Casa Alfredo Andersen e Museu do Expedicionário voltaram a receber visitantes neste dia, seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a propagação do coronavírus.

CASSADO

Os diplomas do prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), e de sua vice Tânia Cristina de Macedo de Lima (DEM), ambos reeleitos em 15 de novembro do ano passado, foram cassados pela Justiça Eleitoral. A ação judicial denuncia o prefeito e sua vice por abuso de poder político e de autoridade. O prefeito Hermes é acusado de ter contratado irregularmente pelo menos 16 trabalhadores em novembro de 2020, uma semana antes das eleições, para atuarem em serviços diversos da Prefeitura. A contratação teria sido feita com base na Lei Municipal de Frente de Trabalho. O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, destacou, na terça-feira (22), que a ação movida contra ele e sua vice, Tânia Cristina de Macedo, em razão de suposto abuso de poder político, apesar de ter sido julgada procedente pela 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, a decisão não é definitiva. Ainda cabe a sua total modificação pelo Tribunal Regional Eleitoral ou até mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral.

RECURSOS

A boa notícia para o município de Engenheiro Beltrão foi trazida ao conhecimento do prefeito, Garbin Junior, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB). O investimento será de R$ 233.500,00 com recursos do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública para reforma da delegacia da Policia Civil. A vencedora da licitação é a empresa Constantino e Soares Engenharia Ltda, da cidade de Curitiba. A previsão é de que o serviço inicie nos próximos dias.

TROCA DE COMANDO

Na sexta-feira (25) o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre participou da solenidade de troca de Comando da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM). O novo comandante é o major Israel Aparecido de Carvalho, que ocupava o cargo chefe da 6ª seção do 2º CRPM. O novo comandante assume o lugar do tenente-coronel, Humberto Cavalcante; recentemente promovido para a nova patente. Agora, ele assumirá a P6 do 2º Comando Regional de Polícia Militar de Londrina.

ACESSO A DIALOGOS

A defesa do ex-governador Beto Richa (PSDB) conseguiu na Justiça o acesso aos diálogos de integrantes da força-tarefa da Lava Jato, obtidas por hackers e apreendidas pela Polícia Federal (PF). A autorização foi obtida através de ação endereçada ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se baseou no aval do colega Ricardo Lewandowski, que é relator do processo, e garantiu anteriormente ao ex-presidente Lula o acesso às mensagens. Conforme o advogado de Richa, Walter Bittar, as conversas vazadas indicam suposto ‘uso político’ do processo contra o ex-governador.

ENCONTRO DO CAFÉ

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu na última quinta-feira (24) a equipe da secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais de Maringá, liderada pelo ex prefeito de Floraí, Fausto Herradon. No amistoso encontro, o prefeito Belinati, saudou o chefe do executivo maringaense, Ulisses Maia e deixou seu nome à disposição para somar com ações e colaborar com as demandas em favor dos municípios.

FILIADO

O ex-senador Osmar Dias ingressou recentemente no Partido Liberal (PL), agremiação de Valdemar Costa Neto, com o intuito de disputar as eleições de 2022. O político abandonou o PDT do presidenciável Ciro Gomes.

RECUPERANDO

Fernando da Silva, competente assessor do deputado federal Luiz Nishimori , positivado com Covid-19 ficou 17 dias internado no Hospital Metropolitano em Sarandi, onde recebeu bom e competente atenção. Teve alta e já está em casa.

PARABÉNS

O município de Munhoz de Mello, bem próximo a Maringá e administrado pelo prefeito Dr. Marcondes, ganhou a excelente nota 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Índice de Transparência de Administração Pública.

ILUMINAÇAO

Atendendo mais uma indicação do vereador Onivaldo Barris, o prefeito de Maringa, Ulisses Maia, entregou a importante obra de iluminação pública ao Condomínio Portal das Flores e com isso mais segurança e comodidade para os moradores daquela região.

CIDADAO HONORARIO

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) aprovou, por unanimidade, projeto de lei que concede o título de Cidadão Honorário do Paraná ao empresário paranavaiense Maurício Gehlen, pela sua atuação na área empresarial e pelo seu envolvimento em causas de cunho social. O projeto já foi encaminhado ao governador Ratinho Júnior para sanção.A iniciativa do projeto foi do deputado Soldado Adriano José.

BY EDIVALDO MAGRO

Vinho verde não é, necessariamente, verde. Há vinhos verdes tintos, brancos, rosé e até espumante. O que não varia é a origem: vinho verde é português. O vinho é produzido às margens do Rio Minho, no Noroeste de Portugal, região demarcada com a identidade da bebida.

ÚLTIMA

Após o apito final, o técnico do Equador Gustavo Alfaro e Tite trocaram palavras no gramado do Olímpico. O momento, registrado nas redes sociais da Conmebol, traz Alfaro dizendo que “esta é sua” (em referência à Copa América) para o treinador da seleção brasileira; o argentino também afirma que Tite será campeão do mundo. A prova da admiração pelo treinador brasileiro se estendeu à coletiva pós-jogo, em que Alfaro reforçou que Tite é um profissional que serve de exemplo à categoria ‘Quando foi eliminado na Copa do Mundo, contra a Bélgica, jogou um grande jogo. Nem todos tiveram a grandeza que ele teve para suportar esse momento’.