Por que contratar uma assessoria de imprensa?

O profissional em assessoria de imprensa, como a própria nomenclatura diz, é um mediador entre o negócio do seu cliente e a imprensa. Mas, ao contrário da publicidade, a equipe de assessoria visa trabalhar para emplacar pautas orgânicas de seus assessorados em todas as mídias tradicionais e digitais, fazendo com que dados ou informações profissionais do cliente sejam bem noticiado.

Sendo hoje a principal maneira de expandir o trabalho do cliente, fazendo-o conquistar novos horizontes e visibilidade, convidamos o assessor de imprensa e CEO da MF Press Global Fabiano de Abreu, que também é jornalista e PhD, neurocientista, para falar das vantagens de se ter uma equipe para gerir a sua imagem.

“A internet hoje em dia está cheia de novos rostos e todos querem ser reconhecidos pelo seu talento ou profissão. Nesse sentido, a equipe de assessoria vem para oferecer um suporte para àquele indivíduo produzindo matérias de seus trabalhos e distribuindo para imprensa, propagando ainda mais o seu nome em veículos de comunicação grandes e de certa influência na sociedade“, disse o jornalista.

A principal maneira de lucrar hoje está na internet, porém como se diferenciar dos demais ? Embora seu conteúdo ou serviço seja igual ao do outro, o que vai lhe trazer credibilidade é ter o perfil autenticado e/ou estar na imprensa, pois o selo de verificação e o nome no Google atesta que você tem autoridade e autonomia para falar bem sobre o assunto e cognitivamente revela competência.

De acordo com Fabiano de Abreu, o indivíduo possuindo uma equipe de assessoria de imprensa qualificada, esse novo profissional, sendo acompanhado por uma equipe qualificada, sairá bem e conseguirá emplacar bons trabalhos em diversos veículos comunicacionais, e o melhor obtendo de forma orgânica o tão sonhado selo de verificação no perfil.

“A nossa assessoria tem estratégias de construção de textos que geram um bom tagueamento, o que é necessário para conquistar ou manter selos de verificações nas redes sociais, para melhorar na busca da própria mídia social e para não só o nome da pessoa, mas palavras ou frases relacionadas a profissão, que digitem no Google ou outros browsers, possam levar ao profissional“, disse o jornalista.

Leia abaixo outros positivos que o assessorado obtém ao contratar um serviço de assessoria de imprensa

1) Ser publicado em um veículo de comunicação, é um carimbo de identidade, de relevância, diferenciando a pessoa, o usuário, dos demais usuários.

2) Nenhum jornal aprova pautas com profissionais sem avaliar a veracidade do texto, seja no tema ou nas suas formações, portanto, quando publicado de forma orgânica, a notícia torna-se portfólio de autoridade, competência e também serve como registro para um melhor currículo.

3) Matérias podem ser usadas para credibilidade, como material de marketing e utilizado pelo setor comercial, chamando a atenção do público para o objetivo.

4) O texto passa a ser do cliente, podendo ser utilizados em suas redes sociais, blog, como ferramenta e tema para movimentação. Hoje em dia, marcas e empresas possuem blogs que geram tagueamento para o próprio conteúdo.

5) Um fator importante é a consultoria por trás de uma assessoria de imprensa, onde pode condicionar comportamentos e temas que resultem no sucesso profissional.

6) A mídia social e a imprensa são um trabalho conjunto, um precisa do outro e, ambos, são a melhor ferramenta de marketing para o sucesso.

7) A assessoria está atualizada de acordo com os mecanismos e ferramentas apropriadas para um maior alcance público.

8) O assessorado pode usar a assessoria de imprensa como argumento de parcerias, conquistando contratos e parcerias onde o parceiro usa a assessoria do cliente para benefício próprio de divulgação.

9) Em uma rede social onde há grande competição, a imprensa diferencia usuários.

10) Hoje em dia, a assessoria de imprensa é, também, uma espécie de fabricante de textos e conteúdos inteligentes para a rede social.