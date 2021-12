PR-323 tem desvio próximo a Doutor Camargo

Usuários da PR-323, na região noroeste, encontram mais uma alteração na rodovia a partir desta terça-feira, próximo a Doutor Camargo. O trânsito foi desviado da pista original para a nova pista duplicada, no segmento entre o km 177 e o km 179, para execução de serviços de restauração do pavimento antigo.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, responsável pela obra, fez toda a sinalização vertical e horizontal do local, orientando os condutores sobre a mudança.

Ao todo, são 6,3 quilômetros em obras, desde o km 174,2 em Doutor Camargo, até o km 180,5, a cerca de dois quilômetros do Rio Ivaí. A duplicação inclui uma nova pista com largura de 7,20 m (duas faixas de rolamento de 3,60 m, em sentido único), acostamentos externos de 2,50 m, e faixa de segurança interna de 1 metro. O investimento é de R$ 38.363.237,07.

No final de novembro a obra já modificou o trânsito local, no perímetro urbano de Doutor Camargo. Os veículos são desviados pela pista lateral do trevo na entrada da cidade, permitindo que a frente de trabalho avance na execução de um novo viaduto no local. A interseção será do tipo diamante, com uma entrada e uma saída à direita da pista central, em ambos os sentidos da rodovia.

Para isso, serão executadas vias marginais nos dois lados da PR-323, com pista de rolamento de 4,50 metros em sentido único, espaço para estacionamentos com 2,50 metros de largura, e passeios para os pedestres.

Entre o km 178 e o km 180 também será implantado um ponto de retorno para quem vem de Doutor Camargo e precisa retornar ao município. A obra está incluída no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. (AEN/foto: DER-PR)