Pronto, falei !

Homenagem

Vou começar a coluna desta semana homenageando a minha “guerreira” mãe que faleceu essa semana aos 95 anos. A pioneira Maria da Silva Torres, teve sua vida dedicada aos filhos, netos, bisnetos e a Maringá, quando chegou na cidade em 1950.

Me chama que eu vou

Depois de passar pelos municípios de Francisco Beltrão, Jacarezinho, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá e União da Vitória, agora é a vez de Maringá receber a caravana “ Me leva que eu vou” de Requião no próximo dia 18.

Terceira via

Em seu discurso de filiação ao Podemos, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro reforçou as críticas à atual gestão do governo Bolsonaro.

Cutucando

Candidatíssimo a Presidência da República, Moro provocou o atual chefe do executivo ao mencionar temas como as “rachadinhas”, esquema de corrupção que incomoda o presidente devidos às investigações contra seus filhos. Como uma fala de candidato, moro mirou as eleições de 2022 e abriu seu leque contra corrupção.

Mais vacinas

A Secretaria de Estado da Saúde informa que enviou mais 176 mil doses de vacinas contra a covid-19 para as suas 22 Regionais no estado. A nova remessa contempla os trabalhadores da saúde, idoso e população em geral.

O povo não apareceu

O povo reclama, mas também não aparece quando tem um assunto importante para ser debatido. A audiência pública para a criação de eixos de comércios e serviços e eixo residencial, referente à região da APGT 5, que aconteceria na última quinta-feira, não apareceu ninguém.

Atrasado

O atraso é de quase dois anos devido a pandemia, quando não poderia ter reuniões presenciais. Uma nova data deve ser marcada e, até lá nada acontece.

O candidato ao senado

O Secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, participou da sessão da Câmara de Maringá da última quinta-feira a convite do vereador Alex chaves. Os deputados estaduais delegado Jacovós e Soldado Adriano também participaram da sessão. Guto, falou sobre as obras do governo Ratinho Junior em andamento para Maringá, sobre os prejuízos causados pela pandemia de covid-19 e as perspectivas para o pós-pandemia.

Terno e gravata

Uma campanha da OAB está arrecadando roupas sociais para os casais inscritos no casamento coletivo de Maringá, promovido pela Secretaria de Assistência Social da prefeitura. Tanto advogados quanto a comunidade em geral podem doar. A campanha é uma parceria com o Provopar para ajudar mais de 380 casais inscritos que vão oficializar a união no próximo dia 26 no Parque do Japão.

Ótimos números

Maringá alcançou nessa semana, mais de 350 mil pessoas vacinas com pelo menos uma dose do imunizante contra a covid-19. Os números representam 91% da população adulta que pode receber a vacina. Ao longo dos 10 meses de campanha de vacinação, Maringá se mostrou eficiente na aplicação das doses se tornando referência no estado.

Evento

Na próxima sexta feira (19), a secretaria de Assuntos Metropolitanos promove o seminário “A Importância da Procuradoria Jurídica na Gestão Municipal, em parceria com a Amusep. O encontro acontece às 9 horas no Auditório Hélio Moreira.

Samba dos bons

Nesta segunda feira (15), feriado da Proclamação da República, tem show “grátis”, da cantora Leci Brandão. Leci, se apresenta às 20h30, no Teatro Calil Haddad no 13º Festival Afro-Brasileiro