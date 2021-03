Prédio de O Diário vai a leilão dia 30

Na primeira fase do leilão virtual dos bens do extinto O Diário do Norte do Paraná, cuja falência foi decretada em abril de 2019, foram arrematados computadores, mesas, aparelhos de ar-condicionado , extintores, ferramentas e impressoras. Tudo somou pouco mais de R$ 140 mil, mas ainda há objetos à venda.

O prédio da avenida Mauá, avaliado em R$ 11.087.000,00, não foi arrematado no primeiro leilão, realizado terça-feira. O segundo leilão está marcado para o dia 30, com valor mínimo de R$ 5.543.500,00. (inf Angelo Rigon)