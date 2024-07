Prefeito de Paranavaí pode perder mandato

A chef de cozinha Regina Perrota protocolizou nesta segunda, 8, um pedido de cassação do mandato do prefeito e Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, o Delegado Kiq, que se ausentou 9 dias daquele município sem a devida autorização do Legislativo, como estabelece a Lei Orgânica.

Perrota, que em novembro do ano havia pedido a cassação do presidente do Legislativo, Luís Hurtado (Podemos), aponta que ao se ausentar da cidade sem amparo legal ele cometeu infração político-administrativa, que prevê a cassação de mandato.

O prefeito ficou de 13 a 21 de maio fora de Paranavaí, alegando missão humanitária no Rio Grande do Sul. O projeto que autorizava sua viagem chegou a ser votado e aprovado em primeira discussão e depois foi retirado, ou seja, não produziu efeito jurídico.

O tema foi comentada em rede social por Osésa Rodrigues de Oliveira, que havia levantado a questão recentemente. (inf Angelo Rigon)