Prefeito de Pitanga é investigado pela Polícia Federal

O delegado de Polícia Federal de Guarapuava através de portaria instaurou inquérito policial para investigar suposto assédio eleitoral praticado na campanha eleitoral da eleições gerais do ano passado pelo prefeito de Pitanga, Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa (PSD).

Um vídeo dele publicado no Facebook pedia que seus apoiadores divulgassem a notícia de que, em caso da derrota do então presidente Jair Bolsonaro, Pìtanga teria canceladas as notas empenhadas pelo governo federal para obras no município. O fato foi divulgado por um influencer de Brasília, e com base na denúncia a PF abrir o inquérito, que pode resultar em penalização ao prefeito. A abertura do inquérito foi publicado ontem no Informativo Regional Tabloide, de Pitanga

Ao abrir o inquérito, o delegado Felipe Figliolia Ayres detalha que será investigada possível ocorrência prevista no artigo 300 da lei 4.737/195 (Código Eleitoral, “além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação”. O artigo prevê que é crime eleitoral quando o servidor público valer-se da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido”; a pena é de detenção de até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.

Ao publicar nas redes sociais uma inverdade, “o denunciado estaria utilizando-se de sua posição de autoridade política para coagir os cidadãos a votar em determinada candidatura”, conduta esta que se confirmada, poderá se enquadrar no delito previsto no artigo 300 do Código Eleitoral”. No dia 8 de fevereiro o delegado pediu a autuação e instituição da notícia-crime perante o Tribunal Regonal Eleitoral e tomou as primeiras diligências para esclarecer os fatos. (inf Angelo Rigon)