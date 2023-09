Prefeito Ulisses Maia atende comunidade em ′Gabinete Aberto′ na próxima quarta, 27

Sempre próxima das pessoas, a Prefeitura de Maringá realiza na próxima quarta-feira, 27, das 8h às 17h, mais uma edição do ′Gabinete Aberto′. Durante todo o dia, o prefeito Ulisses Maia atenderá a população pessoalmente, no Paço Municipal. Por ordem de chegada, a comunidade poderá falar diretamente com o prefeito, sem intermediário, e sobre qualquer assunto.

O prefeito estará à disposição, com as portas do Gabinete abertas, para ouvir sugestões, questionamentos e demandas que possam melhorar a cidade. “Como sempre faço, vou atender todas as pessoas, ouvir as reivindicações e dar encaminhamento das demandas apresentadas. Essa é uma ação que reforça a nossa forma de trabalhar, sempre próximos das pessoas”, destaca Ulisses Maia.

A ação acontece no Gabinete do Prefeito, no 1º andar do Paço Municipal (Avenida XV de Novembro, 701). Serão distribuídas senhas para atendimento da comunidade.

O ′Gabinete Aberto′ reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e atendimento ágil da comunidade. Desde 2017, o município investiu em diversas melhorias para garantir a eficiência dos serviços públicos. O ′Gabinete Aberto′ é um desses projetos, que aproxima a Prefeitura das pessoas e possibilita que a comunidade solucione demandas e, até mesmo, conheça os espaços municipais.

Serviço:

O que: ′Gabinete Aberto′

Quando: Quarta-feira, 27, das 8h às 17h

Onde: Paço Municipal, localizado na Avenida XV de Novembro, 701