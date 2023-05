Prefeito Ulisses Maia recebe imprensa para bate-papo e apresenta nova secretária de Comunicação

O prefeito Ulisses Maia realizou nesta terça-feira, 30, mais uma edição do ′Café com a Imprensa′. O encontro reuniu profissionais de veículos de comunicação para um bate-papo com o prefeito sobre diversos temas. Na ocasião, também foi apresentada a nova secretária de Comunicação, Alexandra Staudt.

O prefeito Ulisses Maia destacou a importância do ′Café com a Imprensa′ para aproximar a gestão municipal da comunidade. “Os veículos de comunicação exercem papel fundamental e garantem que a informação possa chegar à população. Nesse bate-papo, mantemos o diálogo aberto com todos, reforçando nosso compromisso com a transparência”, disse. Durante o encontro, o prefeito apresentou projetos importantes em diversas áreas, incluindo obras, ações de mobilidade urbana e iniciativas na saúde, para promoção da qualidade de vida da comunidade.

Na ocasião, a nova secretária de Comunicação, Alexandra Staudt, foi apresentada aos profissionais dos veículos de imprensa. Ela reforçou a importância de ações na área de comunicação que possam aproximar os serviços municipais da população. “O objetivo é proporcionar clareza das ações desenvolvidas para que a gente consiga, efetivamente, proporcionar qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.