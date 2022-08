Prefeito Ulisses Maia recebe ministro da Saúde e governador em visita ao Hospital da Criança

A gestão municipal trabalha intensamente para o início dos atendimentos do Hospital da Criança. Nesta sexta-feira, 26, o prefeito Ulisses Maia recebeu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governador Ratinho Junior, o secretário estadual de Saúde, César Augusto Neves Luiz, e outras autoridades para uma visita técnica no hospital. O prefeito apresentou a estrutura da unidade e destacou a importância do espaço para a cidade e região.

Ulisses Maia agradeceu a visita do ministro e do governador e destacou a importância da parceria da Prefeitura com os governos estadual e federal. “Com essa parceria frutífera, a população terá esse sonho realizado. Uma conquista dos maringaenses e que vai garantir atendimento de qualidade para as crianças de toda a região”, afirmou.

O município trabalha para concluir as obras do entorno do hospital, que conta com investimentos da gestão municipal. Após a conclusão das obras, a Prefeitura lançará edital de chamamento para instituições interessadas em assumir o atendimento à comunidade.

A obra, que também tem recursos municipais, tem 23 mil m² e abriga 13 blocos conectados por um grande corredor central. A unidade contará com 40 leitos de UTI nas alas pediátrica e neonatal, 124 leitos de internação, centro cirúrgico, um hospital-dia, um centro de especialidades, duas recepções, laboratório, centro de imagens e uma ala de ensino e pesquisa.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o papel fundamental da unidade na saúde das crianças e reforçou a importância das ações conjuntas para o início dos atendimentos. “Este hospital em Maringá representa um exemplo de sucesso para todo o Brasil. Com esse esforço conjunto, vamos garantir o melhor atendimento às nossas crianças”, afirmou.

Também acompanharam a visita o secretário de Saúde, Clóvis Melo, a secretária da Agência Maringaense de Regulação (AMR), Maria da Penha Sapata, além de outros secretários municipais e autoridades.

Centro de Especialidades Odontológicas – O prefeito Ulisses Maia também acompanhou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário estadual da Saúde, César Neves, em uma visita ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O novo espaço, inaugurado recentemente pela gestão municipal, foi elogiado pelo ministro, que destacou a importância de garantir atendimento bucal de excelência à população.

Com o novo espaço, que reúne dez cadeiras odontológicas e uma clínica do bebê, a gestão municipal vai ampliar os atendimentos odontológicos na cidade. O centro, que hoje realiza cerca de dois mil procedimentos por mês, terá um aumento de até 30% no número de atendimentos.