Prefeitos conversam sobre Metrópole Paraná Norte

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu em seu gabinete o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Segundo a assessoria, para reforçar os laços de amizade entre as duas cidades e discutir possíveis projetos conjuntos. “Além disso, os gestores trocaram informações e compartilharam experiências administrativas relativas a diversas áreas, incluindo a gestão pública, infraestrutura urbana e questões sociais, entre outras”, acrescentou.

Ao agradecer a visita, Belinati salientou que as duas cidades são grandes metrópoles regionais, com altos índices de desenvolvimento. Trocaram opiniões ainda sobre o Plano da Metrópole Paraná Norte, publicação do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, financiado pelo Banco Mundial. Elaborado por uma consultoria formada pelas empresas Cobrape e Urbtec, o plano integrado de desenvolvimento abrange 15 municípios da região Norte, que interagem entre si: Apucarana, Arapongas, Cambé, Cambira, Ibiporã, Jandaia do Sul, Jataizinho, Londrina, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu, Rolândia e Sarandi. Juntos, esses municípios concentram 15% da população e quase 14% do PIB do Estado. Do ponto de vista estratégico, trata-se de uma região interligada com visão de metrópole, acrescentou texto de Ulisses Sawczuk.

Participaram da conversa o vice-prefeito João Mendonça; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; os secretários municipais de Governo, Alex Canziani; e de Gestão Pública, Fábio Cavazotti; e o procurador-geral do Município, João Luiz Esteves, os presidentes da Companha de Tecnologia e Desenvolvimento, Luciano Kühl; do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, Bruno Ubiratan; e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná, Sandro Nóbrega. Aparentemente não se falou em política. Nos bastidores circula que ambos são pré-candidatos a vice do governador Carlos Roberto Massa (PSD). Ulisses é do PSD e Belinati do PP, que seria o nome do deputado federal Ricardo Barros.