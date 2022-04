Prefeitos do noroeste criam movimento de reivindicação

Unir as forças de cinco associações regionais de municípios e estabelecer uma pauta única para que as reivindicações donNoroeste do Paraná sejam atendidas pelo Governo do Estado é o objetivo de um movimento criado, na manhã desta sexta-feira, durante reunião realizada no Parque do Japão, em Maringá.

Organizado pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, o encontro contou com as presenças dos presidentes das associações dos municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla; do Noroeste do Paraná (Amunpar), prefeito de Terra Rica, Júlio César da Silva Leite; e da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), prefeito de Araruna, Leandro César Oliveira.

PROTAGONISTAS – Robison Pedrosa da Silva, prefeito de Jussara e vice-presidente da Associação dos Municípios do Médio Noroeste do Estado do Paraná (Amenorte), representou o presidente da entidade, prefeito de Tapejara, Rodrigo de Oliveira Souza Koike, o Rodrigo Pezão. Das cidades polo, estiveram presentes, os prefeitos de Maringá, Ulisses Maia; Campo Mourão, Tauillo Tezelli; e de Umuarama, Hermes Pimentel; e os vices de Cianorte, João Alexandre Teixeira; e de Paranavaí, Pedro Baraldi. A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, foi a convidada especial do evento.

Idealizado pelo prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o movimento, apartidário e sem cunho eleitoral, tem o objetivo de ser o porta-voz das necessidades da região. “Temos que agir como protagonistas para conquistar obras, projetos e espaços na estrutura do Governo Estadual”, ressalta. Em um primeiro momento, a iniciativa vai reunir os gestores municipais e os presidentes das associações regionais. Em uma segunda fase, os vereadores e líderes dos setores produtivos e da sociedade civil organizada serão convidados a empunhar a bandeira das causas do noroeste paranaense.

REPRESENTATIVIDADE– Fernando Brambilla, da Amusep, destaca que traçar estratégias conjuntas e desenvolver ações organizadas e coordenadas resultarão em mais representatividade da região no primeiro escalão do Governo do Estado e ampliar o diálogo com o Palácio Iguaçu para a execução de obras de alto alcance para a comunidade regional. O presidente da Amunpar, Júlio César, acrescenta que a macrorregião é formada, na grande maioria, por municípios pequenos. “Mas não inferiores”, reforça.

O vice-prefeito de Cianorte, João Alexandre, afirma que o movimento nasce forte, pois está baseado em uma visão de Estado, com o olhar para além de eleições e de mandatos. “Começamos a construir um legado para as próximas gerações”, comenta. O presidente da Comcam, Leandro César, declara que as prefeituras enfrentam problemas semelhantes e com a aliança dos gestores, será possível proporcionar serviços de qualidade superior e executar obras que atendam às necessidades da população.

DEFINIÇÃO – Na reunião de Maringá, ficou decidido, ainda, que as associações regionais vão reunir os prefeitos para definir os itens que vão compor a pauta de reivindicação e, também, indicar nomes para denominar o movimento. As sugestões serão apresentadas em um próximo encontro a ser realizado no dia 27 de maio, na região de Paranavaí. (Amusep)