Prefeitura de Maringá informa que reajustará tarifa

Em nota divulgada pela Prefeitura de Maringá informou que vai cumprir decisão judicial da 2ª Vara da Fazenda Pública, correspondente ao período junho de 2020 a junho de 2021. A notícia foi dada em primeira mão pelo Maringá News. O município não reajusta a tarifa há mais de dois anos, contrariando o contrato que estabelece reajuste anual.

Diz a nota: “Desde junho de 2019, a Prefeitura de Maringá não reajusta a passagem do transporte coletivo. Essa decisão foi tomada em razão da pandemia e da dificuldade financeira das pessoas e empresas. Agora, com a decisão judicial, a prefeitura tem que cumprir e fará obrigatoriamente o reajuste. O percentual será analisado pelos técnicos do Município.” (inf Angelo Rigon/foto Thiago Louzada)