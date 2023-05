Prefeitura de Maringá inicia troca de alimentos por ingressos do show de ′Bruno & Marrone′

A Prefeitura de Maringá, por meio do Provopar, realiza nesta quarta, 3, e quinta-feira, 4, a troca de ingressos para o show da dupla sertaneja ′Bruno & Marrone′. Será possível retirar até dois ingressos por CPF, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por ingresso. Os alimentos arrecadados serão doados para entidades assistenciais. A troca pode ser realizada entre 15h e 20h, em três pontos: Auditório Hélio Moreira, Terminal Urbano Intermodal e no Posto Dubai.

Promovido pela gestão municipal, o show da dupla ′Bruno & Marrone′ ocorre no dia 8 de maio, às 21h, na Expoingá, e faz parte da programação do aniversário de 76 anos da cidade. No mesmo dia, a Prefeitura de Maringá também vai presentear as crianças com apresentação gratuita do projeto ′Mundo Bita′, às 14h.

“Vamos celebrar o aniversário de nossa amada ′Cidade Canção′ com muita música e diversão. Além de promover a solidariedade com a arrecadação de alimentos que serão doados a entidades que exercem um importante trabalho na nossa cidade. Queremos que este dia fique marcado na memória de cada maringaense, dos pequenos aos mais velhos, com ambas as atrações que preparamos para a comunidade”, reforça o prefeito Ulisses Maia.

Bruno & Marrone – Com 35 anos de carreira, a dupla sertaneja ′Bruno & Marrone′ conta com 23 discos gravados (entre 1994 e 2019) e mais de 10 milhões de exemplares vendidos. A dupla, que venceu o Grammy Latino em 2002, promete animar a plateia maringaense com grandes sucessos como “Dormi Na Praça”, “Choram as Rosas”, “Vida Vazia” e outros.

Serviço:

O que: Troca de ingressos para o show da dupla ′Bruno & Marrone′

Quando: quarta, 3, e quinta-feira, 4, das 15h às 20h

Onde: Auditório Hélio Moreira, anexo ao Paço Municipal (Av. XV de Novembro, 701); Terminal Urbano Intermodal e Posto Dubai (Avenida Alexandre Rasgulaeff, 4501)

Retirada de 2 ingressos por CPF