Prefeitura de Maringá oferece curso gratuito de informática básica para mulheres

Com o objetivo promover a inclusão digital e capacitação das mulheres, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria da Mulher (Semulher), e em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a ONG Maria do Ingá, oferece curso gratuito de informática básica para mulheres acima dos 18 anos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet (acesse aqui).

As aulas serão realizadas entre os dias 26 de agosto e 14 de outubro, às sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, no Laboratório de Informática da UEM, localizado no Bloco C56, nas salas 10 e 12.

O objetivo é abrir portas para as mulheres no mercado de trabalho e promover a independência pessoal e financeira. “Com o mundo movido à tecnologia, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento digital. Oferecemos o curso, por meio das parcerias, para que essas mulheres tenham mais oportunidades e estejam conectadas ao novo contexto digital”, explica a secretária da mulher, Terezinha Pereira.

São disponibilizadas 20 vagas para o curso, que visa ensinar noções básicas de informática, incluindo o funcionamento de computadores e seus componentes de hardware e software, além das ferramentas necessárias para o bom uso do aparelho no trabalho ou estudos.

A ação vai ao encontro do projeto de extensão “Conectadas”, realizado pelo Departamento de Informática e Ciência da Computação da UEM. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone (44) 3293-8350.