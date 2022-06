Prefeitura de Maringá oferece opções de lazer aos domingos no Parque do Ingá

Domingo, 19, é possível visitar uma exposição da Secretaria de Educação (Seduc) com trabalhos feitos por alunos da rede municipal de ensino. As atividades foram produzidas a partir de elementos da natureza e materiais recicláveis ou reaproveitáveis. “A exposição tem uma ótima receptividade. Estamos levando para diferentes espaços para a população ver o resultado da ótima qualidade do ensino em Maringá”, comentou a secretária de Educação, Tânia Periotto, que acompanhou a exposição no Parque do Ingá.

Também há a exposição de carros antigos, feira de adoção de pets, feira de plantas e flores e os já tradicionais food trucks e feira de artesanato. Em breve, a Prefeitura anunciará mais atrações. A ação integra diversas secretarias municipais, como a de Mobilidade Urbana (Semob), de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (SeTrab) e a de Aceleração Econômica e Turismo (SAET).

As ações atraíram grande público na manhã deste domingo, 19. O vendedor Carlos Duarte passeava com a esposa e o filho de 12 anos. “É muito bom ter essas coisas aqui. Trabalho a semana toda e temos essa opção para ver com a família no domingo”, disse após visitar a exposição de carros.

AGENDA – Neste domingo, os maringaenses também poderão participar das atividades da Semana do Yoga, que acontecem em diferentes pontos da cidade, além da agenda artística da Secretaria de Cultura. Todas as ações são gratuitas. Basta acompanhar as redes sociais e o site da Prefeitura de Maringá para conferir a programação dos eventos e opções de lazer.