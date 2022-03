Prefeitura de Maringá realiza recapeamento e serviços emergenciais de pavimento por toda cidade

A Secretaria de Infraestrutura do Município de Maringá, realizou nesta semana, a recuperação asfáltica na Rua Garça e na Rua Marcelino Girotto, no Parque Olímpico e Jardim Itália II, respectivamente.

Os trabalhos de recuperação do pavimento se mostraram necessários e urgentes pelos danos que os asfaltos sofreram após as chuvas que acometeram a cidade de Maringá nos últimos dias.

Segundo o Secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Cardozo, serviços como estes são constantes. “Quando a chuva danifica o pavimento da forma como aconteceu, nós prontamente realizamos serviços emergenciais buscando devolver a qualidade necessária para o asfalto”.

Além destes serviços, a Gerência de Pavimentação está realizando o recapeamento das ruas Garça e Flamingo, no Parque Olímpico. E está previsto para os próximos dias o recapeamento de parte da Avenida Nildo Ribeiro, além da rotatória da Avenida Cerro Azul.