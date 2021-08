Prefeitura de Sarandi vai adquirir novos ônibus

A Prefeitura de Sarandi assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para financiar a aquisição de novos ônibus para suprir as necessidades dos nossos estudantes que dependem deste serviço.

O contrato via Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) foi assinado na terça-feira pelo prefeito Walter Volpato, juntamente com o secretário de Educação Antônio Del Nero, em Maringá. Serão R$ 1,8 milhão que vai permitir a compra de cinco novos ônibus para o transporte escolar..