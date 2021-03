Prefeitura distribuirá 20 mil cartões alimentação

Chegaram hoje os primeiros 10 mil de 20 mil cartões que serão distribuídos à população em situação de vulnerabilidade social pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Os técnicos da secretaria estão trabalhando hoje na logística para que as pessoas cadastradas ou que ainda se cadastrarão possam começar a retirar os cartões a partir da semana que vem.

Além de beneficiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, ouso dos cartões nos estabelecimentos comerciais contribui para movimentar o comércio. Os 20 mil cartões representam 1,8 milhão de injeção na economia local.

Para facilitar o deslocamento dos beneficiários e evitar aglomeração, a distribuição dos cartões será regionalizada. As pessoas poderão ligar, a partir de segunda-feira, no Cras de sua região para fazer a solicitação do benefício e devem aguardar a aprovação do cadastro para fazer o agendamento da retirada.

Cada cartão possui uma carga no valor de R$ 90,00 para que o responsável da família possa adquirir alimentos nas redes credenciadas. A secretária de Assistência Social, Sandra Jacovós, lembra que a distribuição dos cartões é mais uma ação da Prefeitura de Maringá para amenizar os impactos da covid-19 no município.

Saiba onde ligar de acordo com a região em que você mora:

CRAS Requião – (44)98455-4566

CRAS Santa Felicidade – (44)98455-4609

CRAS Santa Clara – (44)98455-4611 / 99124-3064

CRAS Branca Vieira – (44)98455-4612

CRAS Alvorada – (44)98455-6111 / 99118-3383 / 99124-3786

CRAS Ney Braga – (44)98455-6334 / 99118-3496

CRAS Morangueira – (44)98455-6335

CRAS Itaipu – (44)98455-6531

CRAS Mandacaru – (44)98455-7485

CRAS Iguatemi – (44)98455-9556

CREAS I – (44)98455-9557

CREAS II – (44)98455-6105