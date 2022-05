Prefeitura fará teste no asfalto da Joubert de Carvalho

A rua Joubert de Carvalho começou a ser preparada na manhã desta segunda-feira, 26, para receber o recapeamento com asfalto ecológico. Neste primeiro momento, a empresa prepara a via com recomposição da base e fresagem da camada asfáltica. Os serviços começaram na esquina da avenida Paraná e seguem em direção à avenida São Paulo.

A previsão é que o material, com pó de borracha de pneu na composição, seja aplicado a partir de quinta-feira, 19, em toda a extensão de 1 km da via. Essa é uma solução sustentável e contribui com a retirada de cerca de 1,3 mil pneus do meio ambiente. Além disso, traz mais segurança para o motorista, reduz o risco de aquaplanagem e aumenta em 60% a vida útil da rua.

Com as obras, a via está interditada parcialmente e as equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana orientam os motoristas no local. O fluxo de carros e motos segue permitido na via com alguns pontos de interdição. Os ônibus do transporte coletivo serão desviados para as avenidas Paraná e Brasil. O desembarque dos passageiros também foi transferido para avenida Brasil, na mesma altura dos pontos instalados na rua Joubert de Carvalho.

A escolha do local para o teste com o asfalto ecológico foi feita de forma técnica. A via tem trânsito intenso, principalmente de ônibus, que causa deformação da pista. Devido a maior durabilidade apresentada pelo material, o local vai receber a nova tecnologia.