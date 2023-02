Prefeitura inaugura Centro de Controle Integrado da Guarda Civil Municipal nesta sexta-feira, 24

A gestão municipal inaugura nesta sexta-feira, 24, às 10h, o Centro de Controle Integrado (CCI) da Guarda Civil Municipal, que adota inteligência artificial por meio de software de última geração e contará com a integração de dados em conjunto com as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. São mais de 140 câmeras de monitoramento integradas ao sistema de segurança. Dessas, 70 são as novas câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas de veículos.

“Maringá terá um dos sistemas de segurança mais inteligentes e modernos do Brasil. Contaremos com o apoio das polícias Civil e Militar na otimização do sistema e na integração de dados para aprimorar ainda mais as ações de segurança em nossa cidade”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

O Centro de Controle Integrado da Guarda Civil Municipal conta com dez baias de monitoramento das câmeras. No sistema, que funciona 24 horas, também ficam concentrados os atendimentos solicitados via 153, canal de denúncias da Guarda Civil Municipal.

Em tempo real, será possível realizar apreensões e acompanhamento de ações ou pessoas suspeitas, já que os agentes em campo poderão trocar dados e informações com os guardas que monitoram as câmeras conectadas ao CCI, como explica o secretário de Segurança, Ivan Quartaroli. “Ao alimentar o sistema de segurança com nomes, fotos, imagens de placas e demais informações, conseguimos criar uma base de dados completa, que será referência no Brasil. O sistema vai auxiliar, inclusive, em casos de sequestro ou operações de grande porte”, afirma.

