Prefeitura inaugura Hospital da Criança em 16 de setembro

O Hospital da Criança Irmã Calista é fruto do esforço da Prefeitura de Maringá na garantia de atendimento de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial para crianças e adolescentes. O município cumpriu todas as etapas necessárias para garantir a abertura e funcionamento do complexo hospitalar e inaugurará o local em 16 de setembro. A data foi confirmada nesta quarta-feira, 24, durante coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura e a Liga Álvaro Bahia, instituição que venceu a licitação para operação do Hospital da Criança.

A coletiva de imprensa contou com a presença do prefeito Ulisses Maia, da secretária de Saúde, Karina Rissardo, da diretora-presidente da Agência Maringaense de Regulação (AMR), Maria da Penha Marques Sapata, e de representantes da Liga Álvaro Bahia, incluindo o diretor-geral da entidade, Antonio Novaes, o superintendente Carlos Emanuel Melo, a diretora administrativa Dea Márcia e o conselheiro Eduardo Atahyde.

A Liga Álvaro Bahia, responsável pelo Hospital Martagão Gesteira de Salvador (BA), venceu a licitação para operação do Hospital da Criança com proposta de R$ 210 mil pela outorga trimestral, o que representa pagamento de R$ 8,4 milhões pela concessão de uso por dez anos. A homologação do resultado do edital de concessão ocorreu na última quinta-feira, 18. O contrato prevê que a instituição realize R$ 12,3 milhões em investimentos obrigatórios. Ao todo, a Liga Álvaro Bahia pagará R$ 20,7 milhões pela operação do Hospital da Criança.

“O funcionamento do Hospital da Criança é mais um compromisso que colocamos em prática para o bem-estar e a saúde das pessoas. Cumprimos todas as etapas necessárias do processo, de forma transparente e ágil. Agora, com a empresa vencedora do processo licitatório, colocaremos o hospital para atendimento de todo o Norte e Noroeste do Paraná”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

“É uma honra estar aqui hoje, um sonho assinar este contrato. Somos uma instituição que atravessou o século cuidando de crianças carentes. Não vamos apenas cuidar da doença, mas vamos cuidar da saúde para que ninguém fique doente. Somos o primeiro hospital a adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e vamos trazer isso para Maringá também. Sabemos que vocês estão avançados e será uma grande parceria”, afirmou o conselheiro da Liga Álvaro Bahia, Eduardo Athayde.

A concessão de uso do espaço foi autorizada por meio da Lei Municipal nº 11.720, aprovada pela Câmara de Vereadores. O município realizou consulta pública sobre o processo licitatório, rodada de apresentação online, audiência pública, visitas técnicas com as instituições interessadas e os trâmites do processo licitatório.

Conforme previsto em contrato, o Hospital da Criança contará, no mínimo, com 60% de capacidade para atendimento de pacientes do SUS. A prioridade será para a oncologia pediátrica, cardiologia e cirurgias cardiovasculares pediátricas, neurologia e neurocirurgia pediátrica, ortopedia pediátrica, transplantes, doenças raras e outras especialidades a serem contratualizadas.

Hospital Martagão Gesteira – Localizado em Salvador, o Hospital Martagão Gesteira é o maior hospital pediátrico do Norte e Nordeste do país, com 28 especialidades médicas, incluindo oncologia, neurologia e cardiologia. Fundado em 1946, o complexo hospitalar se tornou referência no atendimento pediátrico de alta complexidade. Em 2023, o local foi responsável por 43% das cirurgias oncológicas e 42% das cirurgias cardíacas feitas no Brasil via SUS.