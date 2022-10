Prefeitura realiza limpeza do novo granito dos espelhos d′água da Catedral

A Prefeitura de Maringá realiza manutenção e limpeza constantes nos diversos espaços públicos. Como aconteceu com o novo granito dos espelhos d′água da Catedral, que foi vandalizado com pichações. Após realizar testes com diversos produtos químicos disponíveis no mercado, as secretarias de Obras Públicas (Semop) e Limpeza Urbana (Selurb) realizaram a limpeza da pedra nesta terça-feira, 11, e removeram grande parte dos danos.

O granito é um material poroso e que trata-se de um agregado de pedras. Dessa forma, a tinta penetra, o que dificulta a retirada das marcas e exigiu um trabalho intenso. De forma rápida e ágil, o município encontrou uma ação mais eficiente para remoção das pichações.

A obra de revitalização dos espelhos d′água da Catedral, que inclui trabalhos de drenagem, impermeabilização, trocas de bombas, colocação de novo granito e limpeza, está em fase de finalização.

Vandalismo – Conforme a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98, pichar monumentos públicos é crime e prevê multa e detenção. A Prefeitura de Maringá orienta a população a denunciar casos de vandalismo por meio do telefone da Guarda Municipal, 153, ou para a Polícia Militar, no 190.

Além disso, a Guarda Civil Municipal faz rondas constantes na Praça da Catedral e demais espaços públicos da cidade durante todo o dia, reforçando o monitoramento no período noturno. A gestão municipal reforça que há uma câmera de segurança na Praça da Catedral e outras três serão instaladas ainda neste ano, para reforçar o monitoramento no local.