Prefeitura reconhece esforço de instituições em defesa da sustentabilidade, nesta quarta, 25

A Prefeitura de Maringá faz investimentos que atendem as normas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além de dar o exemplo de boas práticas ambientais e sociais, a gestão municipal também reconhece os investimentos de empresas e instituições do Terceiro Setor em sustentabilidade.

Nesta quarta-feira, a Prefeitura realiza a primeira cerimônia de entrega do Selo Ipê, criado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ipplam). “Trata-se de mais uma iniciativa no contexto de um conjunto de ações já implantadas pela nossa gestão para reafirmar uma virtude positiva de Maringá: a preocupação com o desenvolvimento sustentável de nossa cidade”, afirma o Prefeito Ulisses Maia.

A premiação será feita às 19 horas no Parque do Japão. São cinco categorias: Empresarial, Institucional, Edificações, Eventos e Carbono Neutro. E quatro níveis: Aspiracional, Bronze, Prata e Ouro. Com o Selo Ipê, as instituições melhoram o conceito e perfil no mercado, aumentando a sua competitividade. O selo terá validade por um ano e poderá ser renovado.

O Selo será entregue para as empresas: Coca-Cola Femsa, MC Donalds MGB, UniFCV, Unicesumar, Transpanorama, G10 Transportes, Cocamar, M. Siqueira & Advogados, DICOMP, Tropicalia Cosméticos, Uniformes Paraná e Grupo Maringá de Comunicação.

A presidente do Ipplam, Bruna Barroca, diz que o selo é uma forma de relacionar a governança das instituições com a promoção da consciência ambiental e social. Coube ao instituto desenvolver a metodologia de avaliação e reconhecer os esforços voltados ao desenvolvimento urbano sustentável. O Selo é a expressão do resultado dessa avaliação. O título faz referência ao Ipê Roxo, reconhecido como árvore símbolo de Maringá.