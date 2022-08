Prefeitura reconhece professores e concede gratificação de produtividade de R$ 200 e ′Auxílio Conectividade′ de R$ 100

A gestão municipal investe na valorização dos profissionais da educação, aspecto fundamental para reforçar a garantia da educação de qualidade para os mais de 35 mil alunos matriculados na rede municipal. Nesta terça-feira, 9, o prefeito Ulisses Maia anunciou novas conquistas para a categoria. Os professores e educadores infantis receberão mensalmente R$ 200 de gratificação por produtividade, além de R$ 100 de ′Auxílio Conectividade′, um subsídio financeiro para contratação de internet.

A gratificação foi anunciada pelo prefeito durante a sessão da Câmara de Vereadores. O decreto nº 1545/2022, que concede o benefício de R$ 200, será publicado ainda nesta terça. O benefício está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais (lei municipal nº 239/1998) e será concedido pela primeira vez pelo município. A gratificação vai contemplar professores, de 40 e 20 horas, além de educadores infantis, totalizando 3.828 profissionais.

Outro avanço para a categoria proposto pela gestão municipal, o projeto de lei de autoria do Executivo que cria o ′Auxílio Conectividade′ foi aprovado nesta terça-feira, 9, pela Câmara de Maringá. A ajuda financeira para contratação de serviço de internet será destinada aos professores e educadores. O texto segue para sanção do prefeito Ulisses Maia.

“Esses são mais avanços que a nossa gestão realiza em reconhecimento do trabalho dos servidores, neste caso específico dos profissionais da educação. Nossos professores e educadores são fundamentais para garantir a formação das crianças e prepará-las para o futuro”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

O desempenho de produtividade será registrado no boletim mensal do servidor, de acordo com a qualidade, produtividade, dedicação, compromisso, criatividade e entrega nos prazos dos documentos relacionados à função. O objetivo da gratificação é estimular a produtividade dos professores e educadores, além de incentivar a capacitação, atualização, pesquisa e produção.

No caso do ′Auxílio Conectividade′, o profissional interessado deverá protocolar o pedido do benefício na Secretaria de Educação. Após a sanção do texto, o município publicará decreto para regulamentar a lei e definir os procedimentos de comprovação da utilização dos recursos, a relação dos beneficiados e as formas de pagamento do benefício.

A secretária de Educação, Tania Periotto, explica que as conquistas, além de reconhecerem o trabalho dos profissionais da rede municipal, contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e capacita os profissionais a desenvolverem competências adequadas às transformações sociais, com auxílio e suporte da tecnologia .“Valorizar professores e educadores é investir na formação de qualidade dos nossos alunos”, afirmou.