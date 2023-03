Prefeitura vai implantar mão única e inverter sentido de ruas na Zona 7 e região central

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá vai atender moradores da Zona 7, que há anos solicitam à prefeitura mudanças na rua Saldanha Marinho, no trecho entre as avenida Colombo e Prudente de Morais.

Há anos moradores reclamam dos acidentes que diariamente ocorrem naquela rua. Hoje de manhã, por exemplo, já foram dois acidentes: o primeiro com duas vítimas, na esquina com a rua Marechal Deodoro; o segundo na esquina com a rua Francisco Glicério, envolvendo uma moto e um veículo de passeio.

A Semob confirmou que a rua passará a ser de mão única no sentido bairro-centro, nos próximos dias. A mudança foi solicitada em outubro do ano passado, através de diversos requerimentos registrados no serviço 156 da prefeitura. Porém, não será tão simples – e a mão única será da avenida Colombo até a rua Joubert de Carvalho, caso contrário haveria um confronto de fluxo de veículos. Além do trecho solicitado, a mão única avançará até o final da Saldanha Marinho (que termina na avenida João Paulino Vieira Filho) e mais três quadras da Piratininga.

Além da inversão de sentido também na rua Piratininga, será colocado semáforo no cruzamento da Saldanha Marinho com a avenida Prudente de Morais. Estima-se que as mudanças comecem a acontecer até o início de abril.

Marco Antonio Deprá, que reside naquela região, lembra que a rua Saldanha Marinho é a única da região da Vila Olímpica que ainda é de mão dupla, mesmo tratando-se de uma via de acesso ao Colégio Dr. Gastão Vidigal, por onde transitam centenas de alunos e idosos moradores do bairro.

Em reuniões anteriores o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, manifestou preocupação com a mudança, pois aponta que os acidentes não acontecem por causa da mão dupla e sim porque alguém avançou o sinal “Pare”. Ele observa ainda que a transformação em mão única pode fazer com que imprudentes aumentem a velocidade e, em caso de acidente, fariam com que as colisões sejam mais graves.