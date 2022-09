Preparador de goleiros é entubado ao bater carro na traseira de carreta

O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo, 18, na avenida Sincler Sambatti, nas proximidades do Jardim Universo em Maringá. Um homem que conduzia um automóvel VW Golf bateu com muita violência na traseira de uma carreta que seguia sentido rodovia PR-317.

O motorista Claudemir Marques, 49 anos, ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram a vítima que estava sozinha no carro. O Veículo de Intervenção Rápida do Samu deslocou ao local do acidente.

O médico decidiu por entubar o condutor ainda no chão devido aos ferimentos. Parte do VW Golf ficou debaixo da carreta causando um grande estrago. O preparador de goleiros foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Bom Samaritano em estado grave.

O motorista da carreta disse aos policiais militares que estava subindo devagar a pista quando de repente escutou um barulho enorme e decidiu parar para ver o que tinha acontecido. “Não tive culpa alguma do acidente“, disse o condutor. (inf André Almenara)