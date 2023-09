Procon amplia ações e registra quase 6 mil procedimentos em agosto

O Procon, da Prefeitura de Maringá registrou em agosto 5.988 procedimentos pelo órgão de defesa do consumidor. São 9% a mais que a média do primeiro semestre e 0,2% a mais que no mês passado.

Entre os motivos da escalada com recordes históricos no atendimento estão o lançamento de novos projetos, ampliação das ações externas, parcerias com empresas que tinham grande volume de reclamações, palestras em instituições, realização de pesquisas em novos segmentos, entre outros. Também foram implantadas novas ações de comunicação, que ajudam a orientar a população.

“O Procon é um órgão muito importante para a comunidade”, avalia o coordenador Flávio Mantovani. “Então, quanto mais disponíveis e próximos estivermos das pessoas, melhores serão os serviços e mais justos serão os preços praticados nos estabelecimentos”. Ele fez referência à “administração humanista” do prefeito Ulisses Maia.

No mês passado, o Procon maringaense já havia anunciado um recorde histórico nos números do primeiro semestre de 2023. Foram 32.410 procedimentos realizados entre janeiro e junho, no setor de atendimento, fiscalização, unidade móvel e o Procon Empresa. Sendo uma média mensal de 5.401 procedimentos. Já o começo do segundo semestre superou essa média, com 5.977 em julho e 5.988 em agosto.

BALANÇO DOS ATENDIMENTOS DE AGOSTO

5.988 procedimentos

SETORES

Fiscalização: 112

Atendimento: 5.297

Espaço empresa: 148

Unidade móvel: 431

Total: 5.988

COMPARAÇÃO

julho: 5.977

semestre de 2023: 32.410

media mensal do semestre: 5.401

aumentou 0,2% entre julho e agosto

é 9% a mais que a média do primeiro semestre