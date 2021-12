Procon multa a Gol por cancelamento de voo

O Procon de Maringá multou hoje, 28, a Gol Linhas Aéreas em R$ 351,8 mil. A autuação foi pelo cancelamento do voo G1111, entre Maringá e São Paulo, que deveria sair do Aeroporto maringaense às 6h15. A aeronave não decolou. “Recebemos denúncias e fomos no aeroporto verificar o que estava acontecendo”, explica a coordenadora do Procon de Maringá, Patrícia Parra. “Os passageiros nos informaram que não receberam nenhuma justificativa pela empresa do cancelamento. Algumas pessoas aguardavam no aeroporto desde às 4h da madrugada. Eles foram orientados dos procedimentos e multamos a companhia”.

Quando os fiscais do Procon chegaram ao aeroporto no meio da manhã, os passageiros ainda não recebiam assistência. O que teria acontecido somente no final da manhã. Segundo informações do Aeroporto, a empresa já começou a atender os passageiros, distribuindo eles em três voos entre o começo da tarde e a noite de hoje.

O voo teria 140 passageiros com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). A empresa tem dez dias para apresentar defesa e pagar a multa. O Procon maringaense segue atento para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Quem se sentir prejudicado em alguma relação de consumo pode procurar o Procon:

CANAIS DO PROCON:

• Denúncia: (44) 98402-0433

• Atendimento: 151

• E-mail: [email protected]

• Também há atendimento pelo app Procon na Mão