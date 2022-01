Procon vistoria postos e coleta amostras de combustíveis

O Procon de Maringá vistoriou postos de combustíveis na manhã desta terça-feira. Uma equipe do órgão de proteção ao consumidor visitou quatro empresas em pontos diferentes da cidade. Foram coletadas amostras de etanol, gasolina e diesel. O trabalho teve apoio da Polícia Civil.

A ação teve como foco principal checar aumentos sem justa causa, após denúncias e reclamações de consumidores no Procon de reajuste abusivo de preço.

Recebemos denúncias dos consumidores e fomos verificar”, explica a coordenadora do Procon de Maringá, Patrícia Parra. “Também aproveitamos para fazer a coleta de combustíveis em outros postos. Seguimos intensificando ainda mais as ações de fiscalizações em todos os postos de Maringá”.

A análise dos produtos é feita no laboratório da Universidade Estadual de Maringá e deverá ficar pronta na próxima semana. Essa é a segunda vistoria do Procon nos postos este mês. Há duas semanas aproximadamente 80 unidades foram notificadas para apresentar notas fiscais e informações sobre compra e venda dos combustíveis. Os documentos e informações são analisadas pelo Procon.

O reajuste abusivo ou sem justificativa vai contra o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços”. Caso não haja defesa ou as irregularidades sejam comprovadas nos processos, o caso vai para julgamento e poderá ser aplicada multa.

DE OLHO – A vistoria é uma ação permanente durante o ano. O Procon também verifica supermercados, farmácias, lojas do comércio de rua e em shoppings, bancos, entre outros.

FALE COM PROCON • Denúncia: (44) 98402-0433 • Atendimento: 151 • E-mail: [email protected]• Aplicativo Procon na Mão