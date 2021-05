Professora se comove com pedido de aluno para sair de aula online e cobrir a casa dos pais com lona

Um aluno de 12 anos, morador de Sarandi, comoveu internautas e viralizou nas redes sociais nesta semana.

Tudo começou quando a professora Elaine Bogo Pavani, foi surpreendida com a manifestação do seu aluno Lucas, que pediu para sair da aula online que participava na última quinta-feira (21), em Sarandi, pois tinha que

ajudar os pais a cobrir a casa deles, com lonas por conta da chuva, já que não tinha teto.

De família humilde, Lucas se mudou para Sarandi, há cerca de 2 meses

com os pais e uma irmã menor. Sem dinheiro, a família conseguiu levantar apenas as paredes da casa.

A residência também não tem energia elétrica e para estudar Lucas carrega o celular e usa o sinal de internet da casa da avó, que fica próximo à casa da família.



Comovida com a situação, a professora pediu ajuda de vizinhos e amigos para construir o teto da casa. Agora graças a professora a casa está coberta. A família mora na Rua Guanabara, esquina com Rua Mato Grosso sem número, no Distrito do Vale Azul, em Sarandi.

A publicação do caso em uma rede social da professora passou de 150 mil curtidas.(inf Plantão Maringá)