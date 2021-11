Pronto, falei !

Prestigiado

Muito prestigiado o “niver” de 5.0 do jornalista Agnaldo Vieira na última sexta- feira, nas dependências do Hotel Metrópole. Familiares, amigos e boa parte da classe política estiveram presentes. Inclusive a coluna soube que foi

convidado para disputar as próximas eleições por Maringá.



Fim dos Pedágios

As concessões de rodovias do Estado do Paraná terminam nos dias 27 e 28

de novembro e, enquanto não forem escolhidas novas empresas operadoras,

as cancelas estarão liberadas sem cobrança de pedágios.

Ônibus mais barato

Diante do fim do pedágio, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

elaborou uma série de recomendações ao governo Ratinho Júnior, entre as

quais, reduzir neste período o valor das passagens de ônibus que passam

pelas praças de pedágio, já que as cobranças estão embutidas no preço final

para o passageiro.

Calendário presencial

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), decidiu retomar as aulas

presenciais, de forma escalonada, a partir de 17 de janeiro de 2022.

Horário do comércio

O Sindicato dos Lojistas do Comércio Varejistas de Maringá e Região

(Sivamar), definiu os horários especiais de funcionamento das lojas de rua

para o período de Natal em Maringá.

Comerciantes com boas expectativas

Os horários especiais são os seguintes: nos dias 9 e 10 de dezembro, quinta

e sexta-feira, as lojas funcionarão até as 20 horas. De 13 a 23 de dezembro,

o horário de funcionamento do comércio vai até as 22 horas. Nos sábados

dos dias 4, 11 e 18 de dezembro, funcionamento até as 18 horas e no

domingo do dia 19 de dezembro, as lojas também abrirão, das 13 às 19

horas.

Natal sem máscara

Existe a possibilidade dos maringaenses comemorarem as festas de fim de ano sem máscara. O prefeito em exercício, Edson Scabora, disse que a cidade flexibilizou através de decreto vários setores e que pode flexibilizar o uso da máscara assim que o o município atingir 80% de vacinação. Tem muitos maringaenses ainda sem a segunda dose.

Velho de guerra

Muito prestigiada a caravana “ Me leva que eu vou” do ex governador

Roberto Requião, na Câmara Municipal de Maringá.

Fim do ciclo

A Pontifícia Universidade Católica (PUC), iniciou o encerramento de suas

atividades em Maringá e consequentemente a transferência de alunos dos

cursos que necessitam de aulas presenciais para o campus de Londrina.

Cadeiras, livros e equipamentos que atendiam a universidade foram

encaixotados, e serão enviados para outros polos da PUC.

Medalhão

Mesmo antes da provável reforma administrativa na prefeitura de Maringá,

prometida para o início de janeiro, tem um secretário que antecipou sua

saída. Um “medalhão” já pediu o boné.

Capital das duas rodas

Termina neste domingo (21) em Maringá, o Campeonato Brasileiro de

Ciclismo de Pista. Os melhores ciclistas dos país participaram deste

importante evento do calendário nacional