Pronto, falei!!!

Presencial

A sociedade Rural de Maringá, sob o comando de Maria Iraclézia de Araújo, retomou as reuniões presenciais com a Diretoria da entidade, na última semana. Faz mais de um ano que as reuniões tem sido on-line.

Eleição

No próximo mês de agosto acontece as eleições da SRM, a zootecnista, Maria Iraclézia de Araújo deve ser reconduzida ao cargo. Parece que vai ser chapa única.

Estacionamento

O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, para construir o novo Centro Cultural de Maringá,

ao lado do terminal Urbano terá 7 mil m2 de obra construída. Vai ocupar o quadrilátero

das avenida Herval, Horácio Raccanello, e João Paulino Vieira Filho. A novidade é que a

obra terá um estacionamento subterrâneo e essa notícia vai deixar ansiosos os

comerciantes, já que a região sofre com falta de vagas de estacionamento pelo

movimento de frequentadores que lotam as ruas em torno dessa grande obra.

Prepara o bolso

As tarifas de energia cobradas pela Copel, devem subir quase 10%, segundo a Agência

Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os aumentos devem vir como parte da chamada

revisão periódica tarifária da companhia que entrou em vigor. O chuveiro elétrico é um dos

principais vilões da conta de energia. A potência dos chuveiros geralmente é muito alta,

chegando a 7000W. Esspecialistas recomendam tomar banhos rápidos. Com esse frio,

tem gente que vai economizar energia.

Economia

O prefeito de Ângulo, Rogério Aparecido Bernando que também preside a AMUSEP,

iniciou a instalação de placas de energia solar nos prédios públicos, que vai garantir a

geração de energia para todas as repartições públicas, diminuindo assim a conta mensal

junto a Copel. Boa prefeito!

Dia Santo

Domingo é dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, caminhoneiros, taxistas e

demais condutores. Por isso, todos os anos, no dia em comemoração ao santo, a igreja

católica promove a tradicional benção dos veículos. Neste ano, segundo a Arquidiocese

de Maringá, a previsão é que mais de 12 mil veículos passem pela Catedral. A benção vai

ocorrer das 8h às 17h.

Híbrido

O segundo semestre letivo de 2021 começou diferente para os estudantes do ensino

médio da rede estadual de educação. O sistema híbrido foi adotado em todas as 32

escolas estaduais de Maringá. Segundo o Núcleo Regional de Educação, na região

apenas as escolas de Iguaraçu, Colorado e Itambé não retomaram aulas presenciais, por

causa dos decretos municipais.

Escalonado

Em Maringá, os alunos do infantil, fundamental, jovens e adultos da rede municipal de

educação retornam as aulas presenciais dia 28 de julho, seguindo os protocolos sanitários

estabelecidos para manter ambientes seguros para todos de forma escalonada (em grupo). O

formato escolhido é uma semana com atividades em casa retirada com mediação dos

professores e uma semana com aula presencial meio período.

Velho de Guerra

O Ex-senador do Paraná, Roberto Requião quer disputar o comando do PMDB (velho de

guerra), no dia 31 de julho, o único problema é que esse partido não existe mais, hoje, é o

MDB, em Maringá é comandado pelo vice-prefeito Edson Scabora.

On-Line

Falando em Edson Scabora, o vice-prefeito vem fazendo um trabalho muito bom nas redes

sociais. Parabéns!

Caindo

O zum zum zum nos corredores é que um secretário municipal vai cair….

Pronto, falei!!!