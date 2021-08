Pronto, falei!

Recorde

Vários atletas em Tóquio foram confirmados com o coronavírus. Só nas

últimas horas, 24 pessoas ligadas aos jogos olímpicos testaram positivo

para o Covid-19. Ontem foram sete casos. O número total agora é de 200

casos, sendo 21 deles de atletas.

Será?

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), informou que o Bolsa Família

terá aumento de mais de 50% a partir de novembro, e que o valor do PIS

E CONFINS (tributos federais), cobrados sobre o diesel vai diminuir R$

0,04.

Delta

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a redução do intervalo

entre as doses da vacina Pfizer de 3 meses para 21 dias, deve ocorrer

somente após a vacinação de toda a população com mais de 18 anos,

com pelo menos um dos imunizantes disponíveis no país.

LGBTQIA+

O secretário Emmanuel Predestin, informa por meio da Gerência de Diversidade, vinculada à Secretaria de Juventude e Cidadania, criou o acolhimento psicológico gratuito à população LGBTQIA+ que esteja em vulnerabilidade social (desempregadas ou sem condições financeiras).

Derrota

O pré-candidato ao governo do estado do Paraná, Roberto Requião, reafirmou que vai avaliar o convite do PSB (Partido Socialista Brasileiro), após derrota na convenção estadual do partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro), no sábado, 31. Requião deve disputar pela

quarta vez o governo do estado, agora pelo PSB.

Rodeio

A Sociedade Rural de Colorado, confirmou o Colorado Rodeio, o maior do

sul do Brasil para 18 a 27 de março de 2022. Há 2 anos o evento não

acontecia.

Adiamento

Em Maringá, a Expoingá, uma das principais feiras agropecuárias do Brasil,

atraindo mais de 500 mil visitantes está mantida no período de 7 a 17 de

outubro de 2021. Espera-se um pronunciamento da entidade, após a

prorrogação do mandato da presidente Maria Iraclézia de Araújo.

Privacidade

Talvez poucos estejam antenados sobre o assunto, mas neste domingo 1º

de agosto entra em vigor em todo país a Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais(LGPD), que garante a segurança de dados de pessoas físicas. Isso

significa que toda informação que possa identificar o cidadão terá uma

política de uso de privacidade.

Saudades

Essa semana completou 21 anos da morte do pioneiro maringaense

Nelson Verri, pai do deputado Federal Ênio Verri e o vereador Mario Verri.

O espaço de cidadania e promoção cultural Nelson Verri, em sua

homenagem anunciou a volta das aulas presenciais no dia 2 de agosto com

todos os alunos matriculados em 2021.

Mudanças

A empresária Márcia Malucelli, diretora da Tv Maringá BAND (grupo

J.malucelli), chega em Maringá nos próximos dias para nomear o novo

diretor geral da emissora. Atualmente a emissora tem à frente a diretora

comercial do grupo, Georgete Soares Bender de Curitiba.

Estressou

O competente Ivan Tomita, gerente-geral da Tv Maringá, que assumiu

interinamente a direção-geral da emissora, cargo que era ocupado por Vicente Malucelli. Pediu demissão. O zum zum zum é vem mais mudanças

por aí.

Agricultura

Na semana do dia do Agricultor, mais uma ótima notícia. Os pequenos

produtores rurais de Maringá vão ter um local fixo para vender seus

produtos. O prefeito Ulisses Maia vai anunciar a construção do “Empório

da Agricultura Familiar”. A prefeitura já escolheu o terreno e o projeto está

em execução. Parabéns prefeito!

Promoção

O Lions Club Cidade Canção promove de 4 a 8 de agosto a “Feira de

Louças” em parceria com o Projeto Família Sopão. O funcionamento será

de quarta à domingo das 9 às 19 horas na Rua um, 174 no Jd. Alvamar.

Vamos ajudar e prestigiar!

Acervo

Fundada em 1946, a Cinemateca que pegou fogo em São Paulo na

última quinta feira (29), guardava registros de valores incalculáveis,

como filmes feitos durante as incursões do Exército brasileiro na 2ª

Guerra Mundial, clássicos do Cinema Novo, documentários do Brasil do

começo do século 20, coleção de imagens raras da TV Tupi, primeira

emissora de TV do país, inaugurada em 1950, 1 milhão de documentos

relacionados à área do audiovisual, 245 mil rolos de filmes e 30 mil

títulos de cinema, entre obras de ficção, documentários, cinejornais,

filmes publicitários e registros familiares de personalidades históricas