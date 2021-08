Pronto, falei !

MARINGÁ ENCANTADA

Por causa da pandemia e também em função do coronavírus, o projeto “Maringá Encantada’ não será

realizado no formato e proporção dos eventos anteriores. Para contribuir para a retomada da economia

somente algumas ações serão realizadas. Este anos somente as ruas, avenidas e praças da cidade

receberão a decoração natalina. A Roda Gigante, Túnel de Luz e as atrações natalinas não serão

montadas.

NOVO PROJETO

A secretaria de Inovação, Aceleração Economica, Turismo e Comunicação, comandada por Marcos Cordiolli, deve anunciar nos próximos dias o novo projeto. A equipe tenta elaborar um projeto que não gere aglomerações e que permita a aplicação dos protocolos sanitários, entre eles o distanciamento social.

ILUMINAÇÃO NAS ÁRVORES

A Estimativa é que somente as 2354 árvores da cidade e os distritos de Iguatemi e Floriano, vão receber a decoração natalina. O pregão com oS valores estão sendo cotados e definidos.

PARQUE DO JAPÃO

A famosa decoração do Parque do Japão que leva milhares de pessoas ao parque turístico, também vai

receber a iluminação natalina. A equipe da prefeitura trabalha para reciclar toda a iluminação do ano de

2019.

PEDÁGIO

o contrato com as empresas de pedágio no Paraná foi firmado em 1997 com o então governador Jaime

Lerner e termina no dia 27 de novembro. O governador Ratinho Junior, informa que nenhum contrato

será renovado. Então, como vão ficar as rodovias até o meio do ano que vem, quando o novo modelo

será implantado.

CATRACA LIVRE

Segundo o governador, o Paraná vai administrar as rodovias e não haverá cobranças de pedágio até o

meio do ano que vem. Ótima Notícia!

CASAS POPULARES

O prefeito de Flórida, Emerson SeTte, informa que vai entregar no próximo dia 19 de agosto, 32 unidades habitacionais do Programa Nossa Gente, parceria com o Governo do Estado (Cohapar),

SEJUF E BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento. É esperado a presença do governador Ratinho Junior.

MARIA DA PENHA

Maria da Penha Fernandes dormia quando levou um tiro de escopeta na espinha dorsal, aos 38 anos, em 1983. Ela sobreviveu ao atentado praticado pelo marido, mas ficou paraplégica.

LEI MARIA DA PENHA COMPLETA 15 ANOS

A Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, tem o intuito de blindar as mulheres não somente

de violências físicas e sexuais, mas também psicológica, moral e patrimonial. “Mesmo depois de 15

anos de vigência, muitas mulheres desconhecem seus direitos e não reconhecem a violência

psicológica, moral e patrimonial como um crime previsto em lei. Muitos avanços mas pouco pra

comemorar.

CPI

A CPI da Pandemia ouve na próxima quinta feira (12), o líder do Governo na Câmara, deputado federal

Ricardo Barros. A comissão também convocou para depor o presidente do Instituto Força Brasil, Helcio

Bruno de Almeida, e o presidente da Vitamedic Indústria Farmacêutica, Jailton Batista.

SEMINÁRIO

O secretário de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, Fausto Herradon convida pra o Seminário ”

Alternativas para o Incrementos de Receitas Municipais” , nesta sexta feira (13), às 9 horas no Auditório Hélio Moreira.

TÓQUIO

Acabou as Olímpiadas do Japão, e o custo do evento foi muito maior do que as projeções iniciais.

Vários economistas consideram os Jogos um ‘mau negócio’. Para analistas, perdas podem chegar a R$ 78 bilhões.

PANDEMIA

Estádios, hotéis e restaurantes vazios sem turistas estrangeiros, e a maioria dos negócios com poucos

clientes. A decepção daqueles que investiram pesadamente no Japão na expectativa de um boom de

negócios desencadeado pela Olimpíada foi brutal.

MELHOR DESEMPENHO

Foi uma Olimpíada como nenhuma outra. Com espectadores banidos e atletas tendo que lutar pelo ouro

sem família e amigos para torcer por eles. Apesar disso, não impediu que alguns dos melhores do

mundo mostrassem seu talento em Tóquio, totalizando três semanas de competição. O Brasil melhorou

seu desempenho levando 20 medalhas.

DIA DOS PAIS

Nesta data, os filhos homenageiam e agradecem aos pais toda a companhia, suporte e carinho

recebido ao longo de suas vidas. Parabéns!!!