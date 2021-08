Pronto, falei !

Reforço

Natural de Mandaguaçu, o atacante João Gabriel Berlato Candido, de 16

anos foi contratado pelo Maringá Futebol Clube. O jovem atacante é um dos

grandes destaques das categorias de base do clube. Berlato, como é

conhecido, já passou pela base do Grêmio de Porto Alegre e PSTC, o

contrato com o tricolor maringaense é de três anos.

Mérito Comunitário

As mulheres fundadoras do movimento Mulheres no Poder, receberam o

título de Mérito Comunitário na Câmara de Maringá. A homenagem é o

reconhecimento ao movimento que incentiva a vida das mulheres na política

e ocupar mais espaços de poder e decisão. Parabéns!

Eleição na AFMM

O eletricista de Manutenção da prefeitura de Maringá, Emerson Moreira

Gomes, o Emerson Viola, vai disputar a presidência da Associação dos

Funcionários Municipais de Maringá (AFMM), em Novembro com grandes

chances. Esta semana, o candidato vai pedir o apoio do prefeito Ulisses Maia

e do vice Edson Scabora.

Casa Própria

O governo do Estado vai anunciar esta semana, através da Companhia de

Habitação do Paraná (COHAPAR), o primeiro lote do programa Casa Fácil. O

programa prevê subsídios de R$ 15 mil por família, para dar entrada em

imóveis financiados pelo Governo Federal. Ao todos, 30 mil famílias devem

ser beneficiadas com o programa no Paraná.

Feira do Produtor

Mario Mituo, gerente das feiras, informa que o produtor rural, Eizaburo

Kadowaki venceu a eleição para a presidência da Associação da Feira do

Produtor de Maringá, gestão 2021/2022. Parabéns!

Fazendo o bem

O 1° Dia do Bem do município de Ângulo, coordenado pelo presidente da

Câmara, Odirlei Zavatini, foi sucesso total. Foram arrecadados 1.135 kg de

alimentos, 2.602 peças de roupas e 123 pares de sapatos. A assistência

social do município, agradece!

Direito

De autoria do poder executivo, o projeto que previa a criação do Conselho

Municipal dos Direitos LGBTIA+, mesmo aprovado em primeira discussão

por 10 x 3, foi retirado de pauta por quatro sessões após proposição de 20

emendas e pressão popular religiosa. Votaram contra o projeto, os

vereadores Sidnei Telles, Rafael Rosa e Cris Lauer.

Do Lado de Fora

Em Maringá, tem vereadora discutindo preconceito, inclusão e a difícil

decisão de “sair do armário”, ou “entrar de novo no armário”.

Novo Comando

Pela primeira vez, uma mulher vai comandar a Guarda Municipal de

Maringá. A servidora municipal, Silvia Regina de Jesus Ferreira, assumiu

na última sexta feira o comando, substituindo Adriano Almeida de Souza.

Candidatura

O deputado estadual Soldado Adriano José (PV), em seu discurso na passagem do chefe da Casa Civil, Guto Silva, por Maringá nessa semana, lançou a candidatura do parlamentar licenciado, Guto Silva (PSD) ao Senado.

Adversário

O principal adversário de Guto Silva é o senador Álvaro Dias que já foi,

Deputado Estadual, Federal, Governador do Paraná e Senador desde 1999.

Dose de Reforço

Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está

discutindo com a farmacêutica Pfizer o uso da terceira dose da vacina

contra a covid-19.

Retorno

A professora Isabel Domingues Soares Lopes, chefe do Núcleo Regional

de Educação de Maringá, informa que mais de 20% dos alunos da rede

estadual não voltaram às aulas. O desafio agora, é realizar uma força-

tarefa para trazer os alunos de volta e reintegrar plenamente no

ambiente escolar.

Semana quente

A previsão é que esta semana seja quente em Brasília e em Maringá.

Aguardem!