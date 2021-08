Pronto, falei!

Entregando Recursos

Mais uma semana produtiva para o deputado federal Luiz Nishimori, depois de passar por vários municípios entregando recursos, parou em Floresta com o prefeito, Ademir Maciel, o Dê, para entregar mais 200 mil para a saúde. Parabéns pelo trabalho deputado.

Título

O pastor Jacó Vieira, da Igreja Missionária Central, vai receber no próximo dia 5 de setembro, o Título de Cidadão Benemérito do Paraná, por proposição do deputado estadual Soldado Adriano José. A entrega solene será na sede da Igreja Missionária Central em Maringá.

Dinheiro na Conta

O Governador Ratinho Junior, autorizou essa semana, o pagamento de promoções e

progressões a 9.860 profissionais da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Serão

beneficiados 6.882 policiais e bombeiros militares, 1.546 profissionais da Polícia Civil, 181

da Polícia Científica e 1.251 agentes penitenciários. Ao todo são mais de 19 milhões em

recursos.

Novos Caminhos

A competente e querida repórter Sílvia Letícia, que trabalhou em vários veículos de

comunicação da cidade, vai trilhar novos caminhos. Sílvia vai contar histórias, agora na

internet. A estreia do novo programa está prevista para o dia 6 de setembro. Sucesso!

Reforma Esperada

A praça Napoleão Moreira da Silva, uma das mais antigas de Maringá, enfim será

reformada. Conhecida como a praça das Pernambucanas, o local já recebeu a segunda

estação rodoviária da cidade e era conhecida como a Praça da Rodoviária ou praça dos

carroceiros. Duas empresas se interessaram no pregão no valor de 4,3 milhões. A

vencedora da licitação será conhecida na próxima semana.

Quem disse que não vai ter túnel?

A arquiteta Bruna Barroca, diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, e a arquiteta Fernanda Marostica, da equipe do IPPLAM, são as responsáveis pelo moderno e inovador projeto da praça Napoleão Moreira da Silva. Vai ter até túnel de água.

Sai um, entra outro

Um dos responsáveis em derrubar o mandato do deputado federal Boca Aberta no TSE, o Progressista, Osmar Serraglio volta à Câmara Federal.

Também na Internet

O jornalista Marcelo Soares da Silva, diretor do Jornal O Pioneiro com sede em Santa Fé,

que circula em mais de 22 municípios da região noroeste, informa que as notícias

poderão ser acompanhadas também pelo portal de notícias: http://Jornalpioneiro.net.br

A Melhor

O presidente da Cocamar, Divanir Higino da Silva, o Didi, está comemorando a conquista do

Prêmio IstoÉ Dinheiro, na categoria de Melhor Cooperativa Agropecuária do Brasil. Nosso

reconhecimento e Gratidão a diretoria, colaboradores e cooperados.

Visitas

O prefeito Ulisses Maia, esteve essa semana em Cianorte com o prefeito, Marco Antonio

Franzatto, onde conversou também o presidente da AMERIOS e prefeito de Tapejara,

Rodrigo Pezão, prefeito de Jussara, Robison Pedroso e em Curitiba com o prefeito,

Rafael Greca. Na próxima semana, tem agenda em Paranavaí.

ATENÇÃO – Nota previamente retirada pelo departamento jurídico para evitar

aborrecimentos futuros. kkkkkkkk

Mudanças à vista

Ulisses Maia jura de pés juntos que não vai mexer no seu secretariado. Quase todo

mundo acreditou, menos o Pronto, Falei!. Claro, as negociações e o sigilo fazem parte do

jogo, mas os bastidores estão em polvorosa e diversos nomes estão sendo cogitados.

Para não causar nenhuma comoção, as informações são meramente “boatos” que estão

sendo ventilados nos bastidores.

Especulações

Os buchichos nos corredores, são que as mudanças no secretariado da prefeitura de

Maringá, só vão acontecer no início de Janeiro. Pronto, falei!

O Aniversariante

Os parabéns da coluna, vão para o Prefeito Ulisses Maia, que completa mais um ano de vida neste dia 2 de setembro. Parabéns!!!!