Pronto, falei !

Absorventes nas cestas básicas

Durante a entrega das 400 cestas básicas arrecadadas no 1º Circuito Metropolitanos deCicloturismo, a vereadora Ana Lucia, sugeriu que as próximas cestas entregues pelo município à famílias carentes tenha também um kit com absorventes. A primeira dama e presidente do Provopar, Eliane Maia, gostou da ideia.

Será que vai reduzir os preços?

A Câmara dos deputados aprovou na última semana o projeto que muda o cálculo da tributação a fim de alcançar uma redução nos preços dos combustíveis. A proposta determina que o ICMS cobrado em cada estado será calculado com base no preço médio

dos combustíveis nos dois anos anteriores.

Reassume

O prefeito Ulisses Maia, reassume nesta segunda feira (18), o cargo após viagem a Dubai

na comitiva do Governo do Estado, para participar da Expo Dubai. Foram 10 dias de

negócios, apresentando Maringá para o mundo.

Coletiva dos resultados

Segundo o prefeito, foi uma grande oportunidade de apresentar a cidade e as nossas

empresas, consolidando nossos produtos e determinando Maringá como uma marca

internacional para atrair investimentos. A prefeitura deve realizar uma coletiva de

imprensa para avaliar a viagem.

Preparado

Durante o período da viagem do prefeito Ulisses Maia, a cidade foi conduzida pelo

prefeito interino, Edson Scabora. Nosso vice está preparado para o cargo.

Grande perda

Maringá perdeu o grande comunicador, Verdelírio Barbosa, diretor do Jornal do Povo. E

agora, como será que vai ficar o único jornal impresso diário de Maringá. Segundo a

jornalista Dayani Barbosa, filha do querido “Verde”, os filhos vão assumir todo o jornal.

Indenização

O Senador Renan Calheiros já está trabalhando nos últimos detalhes do seu relatório final

da CPI da Covid, que será apresentando na próxima terça-feira (19). A comissão definiu a

proposta de que o próprio Estado brasileiro seja responsabilizado a indenizar os órfãos da

Covid, com pagamento de uma pensão até 21 anos. Os recursos viriam do orçamento da

União. Será?

Eleição

Apenas uma chapa deve se inscrever para concorrer à eleição da nova Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep). O candidato a presidente deverá ser o atual Vice-Presidente e prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla.



Transporte Escolar

Falando em Santa Fé, a Secretaria de Educação do município, recebeu duas vans 0 KM que serão utilizados para o transporte escolar e foram viabilizados pelo deputado Ademar Traiano.

Nova etapa

O 1 º Circuito Metropolitanos de Cicloturismo rendeu tantos elogios pela organização queo secretário Fausto Heradon, já anunciou para dezembro uma nova etapa.

Mais caro

O consumidor pode não encontrar o que procura e vai ter que pagar mais caro nas compras da Balck Friday, marcado para 26 de novembro, e de Natal deste ano. Tudo porque falta matérias-primas e componentes na indústria brasileira. O problema é mais grave no setor de automóveis, mas atinge também o de eletrodomésticos e a construção civil. As matérias-primas e componentes usados na produção desses itens tem reajuste que beiram 200%.

Redução de UTI

Maringá reduziu de 93 para 79 os leitos UTI adulto exclusivo para covid-19. No último

boletim, fornecido pela Prefeitura de Maringá, informa que somente13 maringaenses

estão na UTI SUS.