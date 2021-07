Pronto, falei!

Sonho Meu

O prefeito “Dê” de Floresta entregou 42 unidades habitacionais, através do Fundo Municipal de Habitação. O conjunto habitacional “Sonho Meu” foi entregue aos florestenses no início desse mês. O prefeito informou que já tem mais 22 unidades em construção. Parabéns!

Rotary

Ainda de Floresta, o Engenheiro Adonai Zamboti, toma posse como presidente do Rotay Club de Maringá-leste, gestão 2021/22, sábado dia 17 de julho às 18 horas na Casa da Amizade.

Artesanato

A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, comandada pelo empresário Francisco Favoto, informa que a “Feira do Artesanato” com rodizio de 7 associações, será realizada entre quarta e sexta-feira, entre 9h e 17h, na Praça Raposo Tavares. Há diversas barracas com produtos entre R$ 5 e R$ 100, entre bijuterias, chinelos, sabonetes, toalhas, plantas, bonecos, laços, acessórios, entre outros produtos.

Responsabilidade

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que os atletas olímpicos

não serão forçados a tomar a vacina contra a Covid-19, antes das Olimpíadas de Tóquio

2021. Informou ainda que cerca de 25% dos atletas não querem tomar com medo do exame

antidoping.

Antecipação da dose

Várias cidades do país decidiram antecipar a aplicação da segunda dose da vacina

AstraZeneca contra a Covid 19. A decisão foi tomada para ampliar a segurança contra a

variante delta e beta do coronavírus que avança em todo o país.

Duas doses

Um estudo divulgado pela revista científica Nature, na semana passada, aponta que uma

única dose das vacinas Pfizer ou AstraZeneca é pouco eficiente contra as variantes delta e

beta, mas que as duas doses são capazes de neutralizá-las.

Rejeitados

A sociedade sempre aceitou que as pessoas se valham de nomes sociais, espécies de

apelidos ou pseudônimos, utilizados em substituição ao nome de registro, sem necessidade

de efetiva alteração do nome registral. Inclusive, os nomes sociais gozam da mesma proteção

concedida ao nome de registro. A verdade é que, infelizmente, apenas se mostram

problemáticos no caso de pessoas transsexuais.

Poderosos

Porque ninguém questiona os nomes da Anitta, Fernanda Montenegro, Chay Suede, Cazuza,

Glória Meneses, Tony Ramos, Silvio Santos e o vereador Maninho. Todos nomes sociais

utilizados em substituição, respectivamente, a Larissa de Macedo Machado, Arlete Pinheiro,

Agenor de Miranda Araujo, Nilcedes Soares Magalhães, Antônio de Carvalho, Senor

Abravanel e Cristian Marcos Maia da Silva.

Ciclovia

Maringá já conta com mais de 41 km de ciclovia e depois que o secretário de Assuntos

Metropolitanos e Institucionais, Fausto Herradon em parceria com o prefeito de Mandaguaçu

“Índio”, entregaram o projeto que liga o distrito de Iguatemi ao município de Mandaguaçu no

Departamento de Estrada de Rodagem (DER), os prefeitos de Sarandí, Walter Volpato e de

Paiçandu, Ismael Batista querem a continuação da ciclovia que liga os municípios a Maringá.

As conversas foram boas.

Lixo

O programa Maringá Cidade Limpa, Dever de Todos, recolheu em 1 semana de lançamento,

10 toneladas de lixo, isso com 108 pedidos realizados. A prefeitura de Maringá, disponibilizou

um número com watsapp para atendimento (44) 99103-2432.

Pé na estrada

O deputado estadual Do Carmo, esteve reunido com vários prefeitos e vereadores essa semana. Só pra Jaguapitã a “capital do bilhar”, o parlamentar liberou 700 mil para sinalização viária, um caminhão-pipa, um trator e um parque adaptado. Boa deputado!

Fundão

Foi aprovado no Congresso Nacional o aumento do fundo eleitoral de R$ 3.7 bilhões para R$ 5.7 bilhões, destinados ao financiamento de campanhas eleitorais. Dos deputados federais representantes de Maringá, somente o deputado Luiz Nishimori (PL) votou a favor, Ricardo Barros (PP) não votou e Ênio Verri (PT) e Sargento Fahur (PSD), votaram contra.

Hackers

A conta de facebook e Instagram da primeira dama de Maringá, Eliane Maia foi invadida por hackers na última quinta feira. Segundo a assessoria da primeira dama, os invasores

deixaram uma mensagem de provocação nas contas de mídia social da esposa do prefeito. O

caso já está na justiça.

Última

Os donos de bares agora estão felizes com a flexibilização do novo decreto da prefeitura

de Maringá. Parece que os músicos querem que as apresentações musicais tenham mais

integrantes, atualmente o decreto autoriza somente dois músicos.