PSDB confirma apoio a Alvaro Dias para o Senado

O presidente nacional do PSDB, Bruno Cavalcanti de Araújo, anunciou ontem a anulação da deliberação e os atos decorrentes da sua convenção eleitoral, revogando a escolha do ex-prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, como candidato ao Senado. O documento determina que a Federação PSDB Cidadania no Paraná celebre coligação majoritária para o Senado com o Podemos, tendo como candidato o senador Álvaro Dias, “devendo adotar todas as medidas

administrativas, legais e judiciais para cumprir a decisão do Colegiado

Nacional da Federação PSDB Cidadania”.

A previsão é de que haverá recurso judicial de Silvestri, uma vez que a convenção estadual (PSDB e Cidadania) havia decidido pelo seu nome – e a tendência do partido é não apoiar Alvaro. (inf Angelo Rigon/foto: Jefferson Rudy/Agência Senado/Redes sociais)