Publicada exoneração de secretário

O tenente-coronel Carlos Henrique Cardozo, que nesta manhã, 27, anunciou que deixaria a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Maringá, já foi exonerado do cargo na Seinfra.

O decreto, que tem o número 1195, já está em vigor. Foi publicado no Diário Oficial do Município desta manhã, o 3887. Consta que o chefe do Executivo ficou sabendo da exoneração pelo Pan News 7h durante entrevista de Cardozo a Jovem Pan. O ato administrativo não traz o protocolar “a pedido”. (inf Angelo Rigon)