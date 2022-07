Quatro deputados do PSL são cassados pelo TRE-Pr por fraude à cota de candidatas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) decidiu nesta segunda-feira (4) pela cassação de toda a chapa do PSL eleita para a Assembleia Legislativa do Paraná em 2018. O tribunal chegou à conclusão de que o partido fraudou a cláusula que exige mínimo de 30% de candidaturas femininas.

Com a decisão, perdem o mandato quatro deputados estaduais: Luiz Fernando Guerra, Missionário Ricardo Arruda, Coronel Lee e Delegado Fernando. Os outros quatro deputados eleitos pela sigla inicialmente já foram cassados em outro processo que já foi julgado no TSE, e que condenou Fernando Francischini por fake news. Sem os votos dele, o partido perdeu as cadeiras de Subtenente Everton, Emerson Bacil e Do Carmo.

Como a decisão é do TRE, ainda cabe recurso em Brasília. Com isso, é possível que os quatro consigam se manter no mandato e esperar até que o caso tenha transitado em julgado. Caso o efeito suspensivo não seja concedido, o TRE terá de recalcular a distribuição de votos e descobrir quem são os quatro deputados que serão convocados para assumir as cadeiras deixadas em aberto. (inf Por Rogerio Galindo)