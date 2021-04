Rádio Igapó FM ganha novos destaques na programação

A rádio Igapó FM 104.5, há 25 anos no coração do londrinense, passa a operar nesta segunda-feira, dia 26, sob a marca de inovação e qualidade do Grupo RIC. Com uma das maiores audiências da cidade, a Igapó será relançada com o slogan “Tá no coração da gente!”. Um dos pontos altos é a estreia do Jornal da Geral, das 7h às 8h, com Giuliano Marcos, apresentador do Balanço Geral Londrina, da RIC Record TV, e Stuani Moreno, que também estará à frente do consagrado “Amor sem fim”. Repaginado, o programa seguirá como um dos destaques da programação, das 12h às 13h. A cobertura jornalística será ampliada, assim como os canais de interação da rádio nas redes sociais.

Além da Igapó FM, o Grupo RIC também adquiriu em Londrina a rádio Folha FM, emissora com mais de 40 anos de história, e cujo relançamento ocorrerá no dia 3 de maio. “A aquisição de duas das principais e mais renomadas rádios da cidade, que possuem uma história com Londrina, nos dá uma vantagem competitiva importante no mercado. As emissoras traçaram uma longa história de sucesso e identificação com seus públicos: a Igapó tem perfil popular e atinge um público mais maduro, enquanto a Folha fala de perto com um segmento mais jovem e de grande poder aquisitivo”, diz o presidente executivo do grupo, Leonardo Petrelli.

Além disso, as rádios se incorporam a uma grande estrutura de comunicação regional, formada pela RIC TV, o portal RIC Mais e a revista TopView. “O grupo se tornou omnichannel em Londrina. Agora os clientes podem definir seu plano de mídia com nossos diversos meios e ter grandes resultados com soluções multiplataforma”, acrescenta Petrelli.

Nova programação

A rádio Igapó vai manter o perfil musical, tocando os maiores sucessos populares. Além do Jornal da Geral e de Amor Sem Fim, a rádio também apresenta o programa Hora da Fama, das 19h às 21h, com Fernando Rocha e Leão Lobo. Toda a programação está desenhada para se aproximar ainda mais do perfil da audiência. A interação será promovida ainda pelos canais @igapofm no instagram e Igapó FM no facebook.